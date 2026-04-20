Sunset Groove, in tanti a Valgreghentino per la serata di musica e divertimento

Successo per l’evento organizzato sabato scorso dalla Pro Loco in collaborazione col comune

Il pomeriggio è cominciato intorno alle 17 con la Camminata di Primavera, poi spazio alla festa

VALGREGHENTINO – Musica, buon cibo e tanto divertimento: pienone sabato sera per Sunset Groove, l’evento organizzato sabato scorso dalla Pro Loco di Valgreghentino con il supporto del comune. Il pomeriggio è cominciato intorno alle 17 con la Camminata di Primavera, poi spazio alla festa.

A partire dall’ora dell’aperitivo e per tutta la serata l’ex area Granimarmi di Villa San Carlo si è riempita di gente. Complici un clima quasi estivo e il grande impegno della Pro Loco, degli instancabili volontari e delle associazioni del paese l’evento è stato un vero successo.

(Si ringrazia Cristian Borelli per le fotografie)