“Un film che promuove il nostro territorio”: il grazie al regista Antonio Albanese

Concluse le riprese del nuovo film di Antonio Albanese intitolato “100 domeniche”

Il grazie del consigliere regionale Mauro Piazza e della presidente della Provincia Alessandra Hofmann al regista e comico olginatese

LECCO – “Abbiamo voluto portare un ringraziamento perché produzioni cinematografiche di questo livello sono uno straordinario strumento di promozione turistica territoriale”. A parlare è il consigliere regionale Mauro Piazza dopo aver incontrato insieme alla presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann il celebre attore e regista olginate Antonio Albanese.

In questi giorni si sono infatti concluse le riprese del suo ultimo film, intitolato “100 domeniche”, le cui riprese sono state effettuate nel lecchese e in particolar modo a Olginate, paese dove Albanese è nato e cresciuto.

Dopo l’ultimo ciak, Albanese ha voluto festeggiare il termine delle riprese con una bicchierata insieme a tutte le persone che hanno lavorato alla produzione, dagli attori ai costumisti, nella splendida cornice del dehor del ristorante Antica Osteria Casa di Lucia. Oltre ad averlo ringraziato per aver messo in vetrina le bellezze del territorio attraverso il suo film, Piazza e Hofmann hanno voluto ribadire “confermare che – come in questa occasione – comuni, associazioni ed enti pubblici si rendono massimamente disponibili ad accogliere e facilitare il loro lavoro. Grazie ancora e… attendiamo di goderci il film (rigorosamente al cinema)!”