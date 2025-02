“Un mondo senza oggetti? No!” Il nuovo ciclo di talk sul design parte con Fabio Cherstich

Design in 3 serate in attesa del Salone del Mobile.Milano 2025

Continua il progetto a cura di Prashanth Cattaneo, pedagogista e giornalista

OLGINATE – Il Comune di Olginate organizza la quinta edizione di “Un mondo senza oggetti? No!”, il ciclo di talk sul design in attesa del Salone del Mobile.Milano 2025 curato da Prashanth Cattaneo.

Il programma culturale si rinnova ogni anno portando a Olginate, e quindi nel territorio lecchese, professionisti e autori del design italiano noti anche a livello internazionale. Nelle prime quattro edizioni sono intervenuti: Marcello Pirovano, Chiara Alessi, Paolo Brambilla (2019); Giulia Pellegrino, Marco Sammicheli, Giovanna Castiglioni (2022); Nina Artioli, Maria Porro, Federico Villa (2023); Marco Romani, Paola Albini e Massimo Giorgetti, Gabriele Neri (2024).

L’edizione 2025 vede nuovamente la collaborazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco per il riconoscimento dei crediti formativi e per la prima volta il patrocinio della Delegazione Lombardia di ADI Associazione per il Disegno Industriale.

“Un mondo senza oggetti? No!” n. 5, in continuità con le edizioni passate, vuole rappresentare una valida proposta per parlare di design sia agli addetti ai lavori sia ai neofiti sempre nella convinzione che il design sia parte del patrimonio culturale del nostro Paese. Le serate si svolgeranno presso la Sala Conferenze – Ex Palazzo Municipale (Biblioteca) di Via Redaelli 16, l’ingresso è libero, i talk inizieranno tutti alle ore 21.00 e termineranno con un drink.

Programma

Talk 1 – Mercoledì 26 Febbraio 2025 ore 21.00

Design // Elio Fiorucci

Con Fabio Cherstich

Set and exhibit designer, ha firmato l’allestimento della mostra Elio Fiorucci (A cura di Judith Clark) in Triennale Milano.

Design // Allestimenti

Con Fosbury Architecture

Collettivo fondato nel 2013 da Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campri, Veronica Caprino e Claudia Mainardi. Tra i numerosi progetti ha curato il Padiglione Italia della 18. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2023.

Design // Compasso d’Oro

Con Luciano Galimberti

Presidente ADI Associazione per il Disegno Industriale

Aggiornamento professionale per gli architetti

Per il secondo anno consecutivo grazie a un accordo con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco, “Un mondo senza oggetti? No!” è inserito tra gli eventi accreditati dall’Ordine degli Architetti PPC di Lecco, agli architetti partecipanti saranno riconosciuti n. 2 CFP (per ciascun evento) ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento professionale (Architetti: iscrizione obbligatoria tramite il portale servizi CNA al seguente link: https://portaleservizi.cnappc.it/).

Il curatore del progetto

“Siamo arrivati alla quinta edizione e siamo molto contenti. Possiamo quindi affermare che “Un mondo senza oggetti? No!” è a tutti gli effetti un appuntamento fisso della programmazione culturale del Comune di Olginate che sostiene e promuove questo ciclo di design talk che ho ideato nel 2019 e che curo con piacere invitando autori e professionisti del design italiano nel nostro territorio a raccontare il proprio lavoro – ha detto Cattaneo -. Tre serate, una al mese da febbraio ad aprile in attesa del Salone del Mobile.Milano 2025, un’occasione preziosa per approfondire il design nelle sue molteplici declinazioni e possibilità. Inizieremo con mercoledì 26 Febbraio 2025 alle ore 21.00 con una serata dedicata a Elio Fiorucci al quale Triennale Milano ha dedicato una mostra ancora visitabile, con noi ci sarà Fabio Cherstich regista e scenografo di Teatro e Opera che ha firmato l’allestimento. Mercoledì 12 Marzo 2025 alle ore 21.00 affronteremo il tema degli allestimenti con Fosbury Architecture, il collettivo fondato nel 2013 da Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campri, Veronica Caprino e Claudia Mainardi, tra i numerosi progetti ha curato il Padiglione Italia della 18. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2023. Concluderemo il programma mercoledì 2 Aprile 2025 alle ore 21.00 con una serata dedicata al Compasso d’Oro. Sarà con noi Luciano Galimberti, Presidente ADI Associazione per il Disegno Industriale, importante istituzione che ha inaugurato nel 2021 a Milano l’ADI Design Museum e che ringrazio per aver patrocinato con la Delegazione Lombardia questa edizione di “Un mondo senza oggetti? No!”. Siamo tutti invitati. Vi aspettiamo”.

Il Comune di Olginate nella persona di Roberta Valsecchi, Assessore a Bilancio e Cultura ringrazia per la collaborazione il designer Paolo Vallara per la grafica e la bottega Le Cose di Pescarenico. Per tutte le informazioni e interviste: 0341 655615 – cultura@comune.olginate.lc.it; www.comune.olginate.lc.it.