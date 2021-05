Il 17 luglio un’edizione speciale per l’importante anniversario

VALGREGHENTINO – In occasione del 10° anniversario di fondazione, l’Associazione Agorà presenta l’edizione speciale di “Musica per il Maestro”, il tradizionale concorso canoro dedicato, però, esclusivamente a bambini e bambine under 15.

L’appuntamento è in programma per il prossimo 17 luglio. Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 14 maggio compilando in tutte le sue parti il modulo di iscrizione sul sito www.associazioneagora.it. La partecipazione dei concorrenti e del pubblico sarà soggetta alle normative anti Covid-19 vigenti alla data dell’evento. Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo info@associazioneagora.it oppure contattare Gian Pietro al numero 393.9144004 oppure Mattia al numero 338.4149516.