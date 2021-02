La storia, nata per caso, è in libreria da pochi giorni

Il progetto realizzato dai fratelli Anna e Franz Engaddi

VALGREGHENTINO – Anna Engaddi è una maestra della scuola dell’infanzia di 31 anni con la passione per la scrittura. Dopo un workshop con lo scrittore per ragazzi Davide Calì decide di prendere carta e penna e scrivere la sua storia. Un progetto che nemmeno lei ha preso troppo sul serio, tanto che quei fogli scritti nel 2018 restano chiusi in un cassetto per parecchio tempo.

Un giorno, però, parlando col fratello Franz, 43 anni, scultore e pittore che dopo il liceo artistico ha frequentato l’Accademia di Brera, lancia l’idea di illustrare quella storia di cui si era quasi dimentica: “Lì per lì ho accettato pensando che alla fine avremmo stampato giusto un paio di copie del libro da tenere in casa e leggere ai nostri figli – racconta Franz che, cresciuto a Cisano Bergamasco, con la moglie e i figli è tornato a vivere a Valgreghentino, paese d’origine del padre -. Come spesso accade, però, più andavamo avanti con il lavoro più ci siamo accorti che stava uscendo qualcosa di bello perciò abbiamo deciso di alzare un pochino il tiro”.

Così Franz, oggi è impiegato nel settore metalmeccanico dopo aver lavorato 7 anni per una ditta che si è occupava del restauro del Duomo di Milano, inizia a cercare qualcuno interessato a stampare il libro: “Abbiamo trovato una tipografia che faceva anche da casa editrice così quel progetto, destinato a rimanere in famiglia, da una settimana è approdato in libreria – racconta -. Fa piacere perché i primi riscontri sono decisamente buoni e le prime 200 copie sono già praticamente andate esaurite”.

Il libro racconta la storia di Neil che non è come tutte le lumache della sua colonia: “Neil ha un sogno, arrivare sul pianeta rosso! Con caparbietà e audacia riuscirà incredibilmente a salire su un razzo spaziale. Eccola la sua occasione! Ce la farà Neil a raggiungere il pianeta rosso e a realizzare il suo sogno? Un racconto surreale e divertente, con un finale inatteso e una morale illuminante. Non si è mai troppo grandi o troppo piccoli per i propri sogni e nessuno sa il modo in cui essi si realizzeranno. Basta crederci!”

Realizzato con la tecnica dell’acquerello, sempre attuale ed evocativa, gli autori trasferiscono alla storia un’atmosfera sospesa, ricca di speranze. Tutto è possibile, basta crederci e in un modo (o nell’altro) i sogni si possono realizzare. “Il sogno di Neil” è un libro per bambini (età di lettura 3-6 anni).

“Il risultato è stato inaspettato e la cosa più bella è l’essere riuscito a unire la mia passione con quella di mia sorella per dar vita a questo libro” ha concluso Franz.

Dove trovare il libro

“Il sogno di Neil” è il primo libro per bambini, edito da Ikonos, scritto da Anna Engaddi e illustrato da Franz Engaddi. E’ possibile acquistarlo presso:

Libreria “Il viaggiatore leggero” di Calolziocorte (via XXIV Maggio, 12)

Cartolibreria Crippa di Valgreghentino (via F.lli Kennedy, 127)

Costo: 14 euro

Info e aggiornamenti: Facebook/Il sogno di Neil

Anna e Franz Engaddi