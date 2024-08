Valgreghentino, emozioni e applausi per i Picètt del Grenta alla festa alpina

Grande successo per il concerto dei Picètt del Grenta ieri sera, giovedì, alla festa alpina

La serata, a cui hanno partecipato oltre trecento persone, è stata presentata dal maestro Stefano Maggi

VALGREGHENTINO – Pubblico delle grandi occasioni ieri sera, giovedì, alla festa alpina per il concerto dei Picètt del Grenta, che, come da tradizione, hanno emozionato sulle note dei flauti di pan le oltre trecento persone sedute in platea.

Inserito come serata clou nel calendario della festa, promossa da Valgrenta Aps, gruppo alpini e Picètt, allestita sotto il tendone dell’oratorio, l’appuntamento musicale non ha deluso le aspettative, testimoniando ancora una volta il forte legame che unisce la formazione musicale al territorio.

In prima fila il sindaco Matteo Colombo che, salito sul palco per i saluti iniziali, si è congratulato per la capacità del gruppo di rinnovarsi nella tradizione e aprirsi a nuove sfide.

A entrare poi nel dettaglio delle novità, tra un brano e l’altro, è stato il maestro Stefano Maggi, che tre anni fa ha ricevuto il testimone dallo storico maestro Gabriele Bolis. “Abbiamo rinnovato le divise grazie anche alla raccolta fondi lanciata proprio qui lo scorso anno e abbiamo deciso di ampliare il repertorio proponendo brani pop più attuali” ha precisato il maestro, che poche settimane fa si è laureato al al Conservatorio di Milano con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, con una tesi proprio sui “Picètt del Grenta”.

Il gruppo musicale, che ha di recente eletto presidente Diego Pirovano, sta sostenendo sempre di più l’ingresso di bambini e bambine per incentivare il ricambio generazionale e mantenere viva una tradizione che si tramanda da decenni. Il maestro ha poi voluto rivolgere un plauso particolare all’alfiere Giuseppe Merlo, sempre presente ai concerti con il gonfalone.

Tra le novità evidenziate anche la possibilità di trovare tutta la discografia dei Picètt sulle maggiori piattaforme di streaming come You Tube, Spotify e Amazon.

Una lunga serie di applausi ha concluso il concerto che va quindi a impreziosire le serate di successi (tra cui quello della sera precedente con la cover band Le Giannissime) registrati dalla festa alpina, manifestazione che chiuderà i battenti domenica 25 agosto.

Il programma prevede stasera, venerdì, alle 21 il concerto della cover band “Twenie’s” mentre sabato sarà riservato agli amanti del ballo con l’orchestra “Sonya Amigoni & Alta Quota”. Domenica infine gran finale con “I Paip” e, alle 23, l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.