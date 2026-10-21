Valgreghentino. Il 28 ottobre alla Spazio Vivamente si parla di Casa Alber

Presentazione del libro “Casa Alber. Un’esperienza profetica” con l’autore Maurizio Volpi

Sarà presente Carlo, uno dei 121 figli affidatari di Casa Alber

VALGREGHENTINO – L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre a Valgreghentino, dalle ore 15 alle 17, presso lo Spazio Vivamente, con la presentazione del libro “Casa Alber. Un’esperienza profetica” di Maurizio Volpi. Oltre all’autore del libro, sarà presente Carlo, uno dei 121 figli affidatari di Casa Alber.

Al centro dell’incontro il ricordo della storia dei coniugi Albertina Negri e Silvio Barbieri, “santi della porta accanto”. Casa Alber, a Olginate, è sorta come piccola comunità famigliare per minori in difficoltà e ha operato dal dicembre 1961 al giugno 1986- Fu definita “profetica” dal cardinale Carlo Maria Martini.