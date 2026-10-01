Valgreghentino. In biblioteca riprendono gli appuntamenti con Nati Per Leggere

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(foto archivio)

Appuntamento alle 16 di venerdì 2 ottobre con “I tre porcellini”

Quest’anno tutti gli appuntamenti sono dedicati al mondo degli animali

VALGREGHENTINO – Venerdì 2 ottobre, nella biblioteca di Valgreghentino, riprendono gli appuntamenti con Nati Per Leggere, quest’anno tutti dedicati al mondo degli animali. Appuntamento alle 16 di venerdì 2 ottobre con “I tre porcellini” per un pomeriggio dedicato a tutti i bimbi e le bimbe da 0 a 6 anni.

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