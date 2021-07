Tre serate di festa per celebrare l’importante traguardo

“Quando ci guardiamo indietro ci rendiamo conto di aver fatto tantissime cose…”

VALGREGHENTINO – Si è concluso nella serata di ieri, domenica, il lungo week-end di festeggiamenti per i 10 anni dell’associazione Agorà di Valgreghentino. Prima dello spettacolo teatrale “In tre sull’altalena” a cura di Ronzinante Teatro, si è tenuto il momento più “istituzionale” dei festeggiamenti con il brindisi e il taglio della torta assieme ai presidenti che si sono succeduti in questi anni e a coloro che hanno fatto crescere l’associazione.

Dall’ottobre scorso alla guida di Agorà c’è Mattia Morandi: “Degustazione di vini, musica con il festival Musica per il Maestro Baby Special Edition e teatro: questi i tratti distintivi che hanno caratterizzato le tre serate di festa – ha detto il presidente -. Le serate sono state tutte bellissime ed è stata una bella occasione per ritrovarsi con tantissime persone che hanno collaborato con l’associazione in questi 10 anni”.

Dieci anni, tempo di bilanci e un momento per guardare al futuro: “Quando ci guardiamo indietro ci accorgiamo di aver fatto davvero tantissime iniziative alcune delle quali di cui non ci ricordavamo nemmeno. La cosa più importante, però, è che Agorà non ha mai smesso di fare rete con le altre associazioni del territorio e soprattutto di Valgreghentino che fortunatamente è un comune ricchissimo di realtà associative. Se ci fermiamo a guardare al futuro sappiamo di poter contare su uno staff rinnovato e ampliato nel numero di consiglieri perciò ci auguriamo di continuare a fare tantissime altre iniziative”.

Il perno dell’associazione resta il Festival Musica per il Maestro, nato per ricordare l’amico Rodolfo Panzeri, ma le idee sono molte: “Ovviamente l’associazione opera in ambito culturale ma con un occhio alla solidarietà: da sempre cerchiamo di aiutare l’associazione Geca Onlus di Padova che si occupa di ricerca sulle malattie cardiache giovanile. In tutti questi anni siamo riusciti a devolvere 30mila euro, una cifra molto importante, e questo grazie agli sponsor e a un’attenta gestione delle risorse”.

Con l’associazione si è sviluppata una forte partnership tanto che, anche ieri sera, era presente la presidente dell’associazione Geca Onlus Paola Marcon che non perde occasione per aggiornare Agorà sui risultati delle ricerche e su come vengono utilizzate le risorse. Proprio a Paola Marcon è stata consegnata la tessera di socio di Agorà: “Anche per noi di Geca è una gioia essere qui questa sera – ha detto – per condividere questo importante momento di vita della vostra associazione”.

Non poteva infine mancare il sindaco Matteo Colombo sempre presente alle numerose iniziative che si svolgono in paese: “Da sindaco non posso che dire bene di un’associazione soprattutto se, come nel caso di Agorà, è presente costantemente sul territorio, è presente quando le altre associazioni chiamano ed è presente anche quando l’amministrazione ha bisogno. E’ partita dieci anni fa con poche persone ed ora l’organico è più che raddoppiato, ad Agorà rivolgo i migliori auguri e un ringraziamento a tutti i suoi membri per l’impegno perché fare cultura non è mai semplice”.

Dopo il brindisi e il taglio della torta con il pubblico presente alla serata, l’evento si è concluso con lo spettacolo teatrale “In tre sull’altalena” che ha riscosso numerosi applausi.

GALLERIA FOTOGRAFICA CON ALCUNE IMMAGINI DELLO SPETTACOLO TEATRALE