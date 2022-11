Successo per l’evento benefico creato nel 2008 per ricordare gli amici Rodolfo Panzeri e Battista Perego

Successo per la più giovane cantante del concorso, dietro di lei Alessandra Bugada e Linda Spandri

VALGREGHENTINO – Successo per la 15^ edizione del celebre festival “Musica per il Maestro” organizzato anche quest’anno dall’associazione culturale Agorà di Valgreghentino. Mattatore della serata il simpaticissimo Max Pisu, che oltre a condurre la gara ha anche regalato alcuni sketch di puro divertimento che hanno reso davvero spassoso l’evento benefico creato nel 2008 per ricordare gli amici musicisti Rodolfo Panzeri e Battista Perego.

Con l’organizzazione della 15^ edizione del Festival canoro “Musica per il Maestro” Agorà desidera inoltre continuare a sostenere la ricerca scientifica delle malattie cardiache in età giovanile, attraverso le preziose attività dell’Associazione G.E.C.A. (Giovani E Cuore Aritmico) Onlus rappresentata da Graziella Paola Marcon (presidente), Michela Dal Sasso (vicepresidente) e Marinella Alberti (referente GECA per la Lombardia), con la quale nel corso di questi anni si è consolidato un rapporto di collaborazione oltre che di amicizia e stima reciproca. Sempre nell’ottica di coniugare musica e solidarietà, una parte del ricavato sarà devoluto anche ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte, sodalizio in cui l’amico Battista ha militato per molti anni lasciando un segno indelebile.

La gara ha visto l’alternarsi sul palco di 14 cantanti provenienti da varie località lombarde: Pamela Falzetta, Manuela Giamporcaro, Lucia Rosa, Davide Corti, Annalisa Beretta, Alessandra Bugada, Giulia Altadonna, Simona Gesù, Stefano Piazza, Erika Masiero, Jessica Scaccabarozzi, Linda Spandri, Valentina Tallarico, Paola Damiani.

Il podio

Dopo quasi due ore di “battaglia”, che ha messo in seria difficoltà la Giuria, ad aggiudicarsi il 15° Trofeo “Musica per il Maestro 2022” è stata la partecipante più giovane, Paola Damiani di Bergamo, 15enne, già vincitrice di numerosi concorsi canori in tutto il nord Italia, che ha magistralmente proposto una canzone inedita. A lei anche il Premio della Giuria Popolare che le ha assegnato la maggioranza dei voti ricevuti. Appena dietro di lei, al 2° posto, Alessandra Bugada e al 3° posto Linda Spandri. Menzione speciale della Giuria a Rosa Lucia. Duro lavoro dunque per la Commissione Artistica Musicale composta da Dario Bonaiti, titolare della storica emittente radiofonica Radio Calolzio, nominato Presidente di Giuria; Arianna Cagliani, docente di musica e direttore di coro; Eva Gilardi, cantante e rappresentante Agorà aps; Luca Rigamonti, cantante, vincitore dell’edizione 2021; Rober Zimmerman, musicista e docente di chitarra.

Durante la serata la gara è stata alternata da “intermezzi” artistici di Max Pisu ma anche da momenti più emozionanti, legati alla celebrazione della 15° anno di Festival. A questo proposito il Presidente di Agorà Mattia Morandi ha voluto ringraziare pubblicamente con un attestato tutte quelle realtà del territorio che sostengono il Festival appunto fin dalla sua nascita. Per l’occasione sono stati premiati dunque: Carrozzeria Spluga; Impresa Edile F.lli Scaccabarozzi; Trafilerie di Valgreghentino; Crai Extra Garlate; 2MR; Fumagalli Falegnami; Banca Popolare Sondrio; F.lli Ripamonti Elettrozincatura; Primec Lavorazioni Meccaniche; Best Mode; Farmacia Vanini; Fiorista Mauri Cesare; Luca Riva. Un gesto di riconoscenza è stato consegnato anche a Ilaria Mandelli (grafica); Karina Corti (fotografa); Corti Giulio Srl; Carrozzeria FG; Scintilla Service; Luca Zugnoni sound engineer che a vario titolo hanno messo a disposizione i propri talenti per 15 anni.

La serata è stata impreziosita dalle splendide coreografie realizzate per l’occasione dalle ginnaste di Ginnastica Archè asd, importante realtà sportiva del nostro territorio. Prima di chiudere la serata con il reply della canzone vincitrice in perfetto stile sanremese, sono stati ringraziati tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, ed in particolare don Matteo Gignoli per la disponibilità del Cinema Teatro Jolly che si riconferma ottima location anche per questo tipo di iniziative. Un grazie all’Amministrazione Comunale Valgreghentino e a quella di Olginate, rappresentate dai sindaci Matteo Colombo e Marco Passoni, alla Fondazione Cariplo per aver sostenuto il progetto ripARTiamo insieme in cui il Festival è inserito, le Aziende del territorio e la Commissione Artistica Musicale.

Prossimo appuntamento targato “Agorà” sarà il Concerto di Natale previsto per sabato 10 dicembre ore 21 in chiesa parrocchiale a Villa San Carlo, con la partecipazione dei Piccoli Cantori delle colline di Brianza diretti da Floranna Spreafico, formazione corale vincitrice di numerosi concorsi in Italia e nel mondo.