Valgreghentino. Si alza il sipario sulla 18^ edizione di “Musica per il maestro”

Venerdì 12 settembre all’oratorio di Villa San Carlo

Agorà, quest’anno, ha voluto riservare la gara solo ed esclusivamente a concorrenti under 14

VALGREGHENTINO – Venerdì 12 settembre sarà l’Oratorio di Villa San Carlo (Valgreghentino) ad ospitare il Festival Canoro “Musica per il Maestro” numero 18, organizzato ancora una volta dall’associazione Agorà di Valgreghentino nell’ambito della Festa di fine estate promossa da Pro Loco Valgreghentino insieme all’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa è proposta per ricordare gli amici musicisti Rodolfo Panzeri e Battista Perego e nel contempo sostenere la ricerca scientifica delle malattie cardiache in età giovanile, attraverso le preziose attività dell’Associazione G.E.C.A. (Giovani E Cuore Aritmico) Onlus presente anche sul nostro territorio, con la quale nel corso di questi anni si è consolidato un rapporto di collaborazione oltre che di amicizia e stima reciproca. Sempre nell’ottica di coniugare musica e solidarietà, una parte del ricavato sarà devoluto anche ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte, sodalizio in cui l’amico Battista ha militato per molti anni lasciando un segno indelebile. L’evento è patrocinato dal Comune di Valgreghentino, luogo in cui l’evento è nato nel 2007.

Per questa edizione “da maggiorenni” Agorà ha voluto riservare la gara solo ed esclusivamente a concorrenti under 14. Ecco la lista di concorrenti (in ordine alfabetico):

Jacopo Binda

Stefano Caccia

Nicolò Navid Colombo

Nicole De Rocchi

Christian Fumagalli

Gabriele Lo Coco

Biancamaria Mossini

Ludovica Panzeri

Ludovica Rusconi

Damiano Scaccabarozzi

Giorgia Scibilia

Antonia Maria Szabo

Letizia Veronesi

L’appuntamento con una grande serata di musica e solidarietà è dunque per venerdì 12 settembre ore 21. Una serata con tanta musica ma anche tanto divertimento garantito dalla conduzione di Melyssa. Ingresso gratuito. Per informazioni: 349.7162822 oppure info@associazioneagora.it