Valgreghentino. Torna la Fiera di San Giuseppe: due giorni di eventi, cibo e spettacoli

L’edizione 2026 della Fiera di San Giuseppe a Valgreghentino raddoppia

Ricco programma sabato 14 e domenica 15 marzo

VALGREGHENTINO – Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera a Valgreghentino. Domenica 15 marzo il paese ospiterà la tradizionale Fiera di San Giuseppe, che per l’edizione 2026 si amplia con un programma di eventi anche nella giornata di sabato 14 marzo.

La manifestazione prenderà il via sabato pomeriggio con attività dedicate ai più giovani. Dalle 15.30 alle 17.30 sono in programma laboratori per bambini e ragazzi alla Corte di Ganza e al Polo scolastico. A seguire, dalle 17.30, animazione, giochi e trucca bimbi nel cortile del Polo scolastico.

La serata proseguirà con la musica: dalle 18.00 spazio alla Sunset Groove, con DJ set che accompagnerà il pubblico fino a notte. La line-up prevede il warm up di DJ Andrea Balio e, a seguire, i set di DJ Matal, DJ Piè e DJ Daniel Pagliara. Alle 18.45 aprirà anche la cucina.

Il cuore della festa sarà però domenica 15 marzo, quando la fiera entrerà nel vivo. Dalle 8.00 del mattino apriranno bancarelle, hobbisti e varie attrazioni distribuite nel paese.

Tra gli appuntamenti più attesi la Camminata di San Giuseppe, organizzata dall’Associazione Dog Trail – Canicross Lecchese ASD. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9.30, con partenza della “Passeggiata a quattro zampe” alle 10.00. L’arrivo e le premiazioni sono in programma alle 11.00.

Alle 12.00 aprirà la cucina per il pranzo, mentre dalle 10.00 sarà possibile acquistare i buoni pasto alle casse.

Nel pomeriggio spazio allo spettacolo per famiglie: alle 15.30 andrà in scena “Magia o scienza? Scoprilo dal vivo!”, uno show tra esperimenti spettacolari, effetti sorprendenti e momenti di divertimento pensati per grandi e piccoli.

Per tutta la giornata di domenica saranno presenti gonfiabili, servizio bar e frittelle, oltre a un’attività molto amata dai bambini: la possibilità di cavalcare gli asinelli o prendersene cura.

Per informazioni sui menù della cucina di sabato sera e domenica a pranzo è possibile contattare i numeri WhatsApp 339 2771618 e 351 7492036.