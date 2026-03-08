Valgreghentino. “Uno sguardo fuori dal Comune”: laboratori creativi per bambini e ragazzi

L’iniziativa fa parte del progetto del Polo Valle San Martino che ogni mese propone attività in uno degli otto Comuni del territorio

Sabato 14 marzo dalle 15.30 alle 17.30 a Valgreghentino

VALGREGHENTINO – Un pomeriggio dedicato alla creatività, all’immaginazione e alla scoperta. Sabato 14 marzo 2026, dalle 15.30 alle 17.30, Valgreghentino ospiterà un nuovo appuntamento di “Uno sguardo fuori dal Comune”, iniziativa rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni.

Il progetto prevede un calendario di incontri gratuiti che, ogni mese, coinvolgono uno degli otto Comuni del Polo Valle San Martino, con attività pensate per stimolare fantasia, espressione personale e curiosità nei più giovani.

A Valgreghentino l’evento sarà organizzato in due sedi diverse, con laboratori suddivisi per fasce d’età.

Per i bambini dai 3 agli 8 anni sono previste letture animate, attività di immaginazione e laboratori inclusivi, pensati per permettere ai partecipanti di esprimersi liberamente e scoprire come ogni storia possa aprire nuove prospettive. Le attività si svolgeranno presso il Polo scolastico di via Donizetti 1.

I ragazzi dai 9 ai 14 anni potranno invece partecipare a un laboratorio creativo dedicato alla realizzazione di cartoline artistiche, utilizzando linee e prospettive da reinventare con il prospettografo. Un’esperienza pensata per allenare lo sguardo, cambiare punto di vista e imparare a osservare la realtà in modo diverso. In questo caso il ritrovo sarà alla frazione Ganza; in caso di maltempo le attività si terranno al Polo scolastico.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione tramite il QR code presente sulla locandina dell’iniziativa. Per ulteriori informazioni è disponibile anche il numero 340 960 6181.

Il progetto è promosso e realizzato in collaborazione con il Servizio SFA Artimedia di Calolziocorte della cooperativa sociale La Vecchia Quercia, nell’ambito di iniziative cofinanziate dall’Unione Europea, da Regione Lombardia e dal Fondo Sociale Europeo Plus.

 