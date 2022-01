Olginate. I celebri Barabba’s Clown sul palco del teatro Jolly

In occasione della festa di Sant’Agnese lo spettacolo offerto dalla parrocchia

Un appuntamento dedicato alle famiglie sabato 22 gennaio alle ore 21

OLGINATE – Come ormai tradizione, in occasione della festa patronale, la parrocchia di Olginate desidera offrire uno spettacolo alla comunità, adatto a tutti. Protagonisti quest’anno saranno i celebri “Barabba’s Clown”: parlare dei Barabba’s Clowns è raccontare una splendida favola del sorriso, vissuta da 35 anni, dai ragazzi e giovani del Centro Salesiano San Domenico Savio di Arese che, nella clownerie, hanno trovato il segreto per rimanere giovani, vivendo il messaggio evangelico di Gesù: “Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli!”.

I Barabba’s hanno cuore di bimbo, cuore di poeta, cuore che ama, che si schiera dalla parte di chi soffre, del povero, di chi è in difficoltà. Lo hanno dimostrato con i fatti, facendo sorridere la gente ma, nello stesso tempo, aiutando concretamente i poveri. E’ stata la motivazione che li ha sorretti nel lungo viaggiare per l’Italia, l’Europa, in America Latina e in Africa.

Al Jolly di Olginate, per la prima volta, porteranno in scena il simpatico spettacolo di clownerie intitolato “Piramo e Tisbe”. Un antico mito Greco narra di Piramo e Tisbe due giovani innamorati che moriranno ai piedi di un gelso senza mai essersi potuti avvicinare, abbracciare, toccare. Commossi, gli antichi dei non hanno voluto che il loro amore andasse perduto insieme ai loro corpi. Ancora oggi le more dei gelsi hanno il colore del sangue e il dolcissimo sapore del loro innocente amore. Anche se il signor direttore cerca di spiegarglielo i due pagliacci non ne capiscono gran che di questo mito, vorrebbero far ridere, fare capriole, darsi schiaffi abbracciarsi… ma non si può… tra loro invalicabile, c’è il muro dell’emergenza sanitaria. Eppure l’amicizia scavalca ogni muro ogni barriera. Rossa come il naso del clown, dolce come le more dei gelsi l’amicizia è un gran rimedio con uno strano effetto collaterale: fa ridere!!!!!! Piramo e Tisbe spettacolo di clownnerie classica, talmente classica che quasi quasi parla greco.

Appuntamento sabato 22 gennaio alle ore 21. Ingresso gratuito, mascherina FFP2 over 12 e super green pass obbligatori.