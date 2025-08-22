Olginate. Il Cinema Jolly apre le porte per la nuova stagione

I dettagli del ricco calendario verranno svelati durante la Jolly Night di giovedì 25 settembre (ore 21)

Nei prossimi due week-end sarà possibile ammirare il film Troppo Cattivi 2

OLGINATE – Questa sera le porte del Cinema Jolly di via Don Gnocchi ad Olginate torneranno ad aprirsi per dare inizio ad una nuova e imponente Stagione Artistica. Dopo soli 20 giorni di pausa, i 70 volontari del Jolly sono pronti con grande entusiasmo a garantire una nuova stagione ricca di cinema ma anche teatro e musica.

Per iniziare in questi prossimi due week-end sarà possibile ammirare il film Troppo Cattivi 2, il film d’animazione più divertente dell’estate 2025. Sul sito, come sempre, sono disponibili tutte le informazioni dettagliate sugli orari di proiezione con possibilità di acquisto dei biglietti.

In attesa di scoprire i dettagli del ricco calendario artistico 25/26, che verrà svelato in occasione della Jolly Night giovedì 25 settembre alle ore 21, lo staff del Jolly sarà presente anche quest’anno alla tradizionale “Festa delle Corti di Garlate”, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre, con uno stand informativo dove potersi iscrivere alla newsletter e scoprire in anteprima qualche nome “big” che calcherà il palco olginatese nei prossimi mesi. Per la prima volta il Cinema Jolly sarà presente in piazza Matteotti a Garlate, con una sorta di “open stage” animato in collaborazione con Riverb e Concertando di Olginate.

Durante il mese di settembre il Jolly ospiterà anche numerosi eventi di varia natura: domenica 14, al pomeriggio, avrà luogo il saluto a don Andrea Mellera che termina il suo servizio a Olginate per spostarsi ad Alzate Brianza. Come sempre è possibile ricevere la programmazione settimanalmente tramite whatsapp e/o email iscrivendosi alla newsletter, oppure consultando il sito www.cinemateatrojolly.it e i canali social (facebook e instagram).