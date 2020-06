Olginate, l’estate prende il via con la Festa della Musica

Quasi 200 persone all’evento ospitato nel giardino di Villa Sirtori

Soddisfatti gli organizzatori: “C’era voglia di normalità”

OLGINATE – E’ iniziata a ritmo di musica l’Estate 2020. L’oramai tradizionale appuntamento con la Festa delle Musica, celebrata in tutto il mondo, si è svolto domenica sera nella bella cornice di Villa Sirtori: l’evento live, uno dei primi in Provincia di Lecco dopo il lungo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Olginate, l’Associazione Concertando e l’Associazione dei commercianti ‘Olginate del Fare’.

Originariamente la Festa della Musica avrebbe dovuto svolgersi sulle orme della fortunata edizione dello scorso anno, che si era tenuta a Mandello del Lario con ben 24 palchi e diversi artisti. I due comuni, Mandello e Olginate, avevano unito le forze per realizzare un grande evento musicale, poi l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha stravolto i piani. La tenacia e la voglia di fare, però, hanno avuto la meglio: il risultato è stato un apprezzato evento all’aperto che ha regalato a tanti cittadini una serata di ritrovata normalità.

La musica ha preso il via alle 19. L’evento è stato trasmesso anche in diretta streaming, insieme ad alcune interviste in diretta con ospiti anche internazionali. Sul palco allestito nei giardini di Villa Sirtori si sono alternate tre band, Sanzaru Monkeys, Endgame e Gunash, insieme alle atletiche pole dancer di ‘Rock’n Pole’. Il pubblico ha preso posto sulle sedie preparate a debita distanza di sicurezza dai tanti volontari che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

A causa delle normative anti Covid l’ingresso alla serata andava prenotato, 200 il massimo dei posti consentiti. “Siamo soddisfatti – ha commentato Orietta Sabadini, presidente di Olginate del Fare – oggi pomeriggio abbiamo chiuso le prenotazioni con 140 richieste sulle 150 preventivate (50 sono state lasciate ‘libere’), complessivamente sono arrivate 190 persone. Noi siamo contenti, sentivamo che c’era bisogno di dare una scossa e cominciare, anzi, ricominciare ad uscire e a vivere. Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale che ci ha permesso di utilizzare questa perfetta location per ospitare l’evento e i tantissimi volontari che hanno dato una mano con l’organizzazione”.

Parole di ringraziamento anche da parte di Diego Brini, presidente dell’Associazione Concertando: “Certamente dispiace non aver potuto fare un evento in grande anche con Mandello, ma siamo contentissimi. Riuscire a celebrare la Festa della Musica è stato importante, le band che si sono esibite sono di alto livello e le ringrazio per aver partecipato. Appuntamento al prossimo anno!”. Alla serata era presente anche il sindaco di Olginate Marco Passoni.

