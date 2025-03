Olginate. Tante iniziative in biblioteca: il 21 serata con Sara Rattaro

Nel mese di marzo il gruppo di lettura parteciperà a due incontri della rassegna Leggermente

Un ricco ventaglio di eventi dedicati ad adulti, ragazzi e bambini

OLGINATE – La biblioteca di Olginate organizza diverse iniziative, distinte per fascia d’età e per gruppi di lavoro (attività ad utenza libera o “selezionata”, come gli incontri con le scuole).

Attività ad utenza libera

Gruppo di lettura: proseguono gli incontri a cadenza mensile ( tutti i membri del gruppo leggono lo stesso libro, e se ne discute di persona). Nel mese di marzo il gruppo di lettura parteciperà attivamente ai due incontri di Leggermente , rassegna organizzata da Confcommercio (si tratta di incontri con gli autori, prima Sara Rattaro ( QUI LA LOCANDINA ) ad Olginate e poi Lorenzo Marone ad Airuno): sarà invitato a un momento a porte chiuse con gli autori, durante il quale potrà conoscerli di persona, e dirigerà l’incontro vero e proprio aperto al pubblico (presentazione dell’ultimo romanzo pubblicato, rispettivamente Io sono Marie Curie (Sperling & Kupfer, 2024) e La vita a volte capita (Feltrinelli, 2024).

Attività ad utenza selezionata

Iniziative con le scuole: