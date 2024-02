Olginate. Torna il programma culturale sul design “Un mondo senza oggetti? No!”

L’edizione 2024 si conferma per la qualità dell’iniziativa

Tre serate in attesa del Salone del Mobile Milano 2024

OLGINATE – Al via la quarta edizione del programma culturale sul design “Un mondo senza oggetti? No” organizzata dal Comune di Olginate dove interverranno quattro protagonisti del design italiano e internazionale. Il curatore del programma è Prashanth Cattaneo.

Il primo design talk si terrà mercoledì 21 febbraio 2024 alle ore 21. Gli appuntamenti successivi saranno il 20 marzo e il 10 aprile presso la Sala Conferenze – Ex Palazzo Municipale (Biblioteca) di Via Redaelli n.16 a Olginate (LC).

Il programma culturale rappresenta per il territorio lecchese la possibilità di poter incontrare alcuni protagonisti del design italiano e internazionale, un’occasione unica e preziosa per approfondire i progetti e le storie di chi oggi lavora nel settore come autore, ricercatore, giornalista e anche erede dei grandi Maestri che hanno fatto la storia della disciplina.

L’edizione 2024 si conferma per la qualità dell’iniziativa e vuole rappresentare una valida proposta per parlare di design sia agli addetti ai lavori sia ai neofiti sempre nella convinzione che il design sia parte del patrimonio culturale del Paese e non solo del Made in Italy.

Il programma

La prima serata si terrà Mercoledì 21 Febbraio 2024 ore 21.00 e vede come titolo “Design – door“, ospite Marco Romani, Caporedattore di door, mensile di Repubblica nato lo scorso Maggio 2023.

Il secondo talk si terrà Mercoledì 20 Marzo 2024 ore 21.00 con “Design – La moda rende omaggio a Franco Albini e Franca Helg” dove ci saranno Paola Albini, Presidente della Fondazione Franco Albini e Massimo Giorgetti, Fondatore e Direttore creativo di MSGM che racconteranno la storia del progetto della Metro 1 di Milano disegnata da Franco Albini e Franca Helg con Bob Noorda a 60 anni dall’inaugurazione e della collezione disegnata da Massimo Giorgetti e presentata nell’ultima Milano Fashion Week omaggio agli autori di questo progetto milanese.

La terza serata si terrà Mercoledì 10 Aprile 2024 ore 21.00 con “Design – Riccardo Dalisi” dove interverrà Gabriele Neri, Curatore della mostra Riccardo Dalisi. Dalisi, scomparso a Napoli lo scorso aprile 2022, è stato architetto, designer e artista, uno dei più poliedrici e anticonvenzionali progettisti italiani degli ultimi decenni premiato due volte con il Compasso d’Oro. Per l’occasione saranno esposti due sculture, un prototipo e due gioielli di Riccardo Dalisi in collaborazione con Galleria Melesi di Lecco.

