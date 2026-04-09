Olginate, ultimo appuntamento con “Un mondo senza oggetti? No!” con Maria Fratelli

Si chiude il ciclo di talk sul design promosso dal Comune di Olginate: protagonista il Centro di Alti Studi sulle Arti Visive di Milano

Giovedì 15 aprile alle ore 21 ad Olginate

OLGINATE – Si conclude con un appuntamento dedicato al mondo degli archivi e della cultura del progetto il ciclo di incontri “Un mondo senza oggetti? No!”, promosso dal Comune di Olginate in vista del Salone del Mobile.Milano 2026.

Mercoledì 15 aprile alle ore 21, nella sala conferenze dell’ex Palazzo Municipale (Biblioteca) di via Redaelli, è in programma il terzo e ultimo incontro della rassegna curata da Prashanth Cattaneo, pedagogista e giornalista. Ospite della serata sarà Maria Fratelli, direttrice del CASVA – Centro di Alti Studi sulle Arti Visive di Milano.

L’iniziativa chiude un percorso che ha già visto protagonisti Paola Carimati del collettivo We Mediterranean e Luca De Bona, co-fondatore dello studio Debonademeo e art director di Adrenalina. Un ciclo pensato per avvicinare il pubblico ai temi del design contemporaneo, in dialogo con uno degli eventi più importanti del settore a livello internazionale.

Al centro dell’ultimo incontro, il ruolo del CASVA, istituto culturale del Comune di Milano nato nel 1999 e operativo dal 2002, oggi punto di riferimento per la conservazione e lo studio degli archivi di architettura e design. Dopo essere stato a lungo ospitato al Castello Sforzesco, dal 2025 il centro ha una nuova sede nel quartiere QT8, all’interno dell’ex mercato comunale.

Nel tempo, il CASVA si è affermato come un vero e proprio “archivio degli archivi”, raccogliendo fondi di architetti e progettisti attivi soprattutto in Lombardia e sviluppando attività di ricerca su architettura, design, grafica e arti visive, con particolare attenzione ai fenomeni culturali del Novecento.

Maria Fratelli, storica dell’arte, vanta una lunga esperienza nei musei civici milanesi: è stata conservatrice alla Galleria d’Arte Moderna e direttrice dello Studio Museo Francesco Messina e di Casa Museo Boschi Di Stefano. Attualmente dirige anche Fabbrica del Vapore e Casa della Memoria, oltre allo stesso CASVA.

L’ingresso alla serata è libero e, al termine dell’incontro, è previsto un momento conviviale con drink.