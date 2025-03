Oliveto. In Biblioteca a Onno appuntamento con la giovane autrice Lidia Mauri

Appuntamento il 14 marzo alle 20.45 in Biblioteca

Il sindaco: “Speriamo che il patrimonio librario possa diventare una fonte d’ispirazione anche per qualcuno dei nostri bambini”

OLIVETO LARIO – Il Comune di Oliveto Lario promuove, presso la Biblioteca civica a Onno, un incontro con Lidia Mauri. L’appuntamento è per venerdì 14 Marzo alle ore 20.45.

Proseguono gli incontri promossi dalla Biblioteca Comunale di Oliveto Lario con la presentazione del libro Our alternative end, opera prima di Lidia Mauri. “Siamo davvero lieti di ospitare Lidia che, a soli 15 anni, ha avuto il coraggio e la determinazione di concretizzare la sua passione per la scrittura, con la pubblicazione di questo romanzo. Nella nostra biblioteca comunale la sezione dedicata ai giovani lettori è ricca e curata e speriamo che quel patrimonio librario possa diventare una fonte d’ispirazione anche per qualcuno dei nostri bambini, come lo è stato per Lidia, che prima di essere scrittrice è stata ed è un’appassionata lettrice” chiosa il sindaco Federico Gramatica.

In Our alternative end i giovani protagonisti sono chiamati a confrontarsi con l’Amore, quello con la A maiuscola, che non riserva solo momenti di estrema felicità, ma può anche far violentemente soffrire, perché vissuto con quella intensità che solo a questa età si può provare.

