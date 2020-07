Oliveto Lario, dall’1 al 23 agosto in municipio la mostra di Gaspare Gilardoni

L’esposizione sarà ospitata nella sala consiliare a Vassena

L’artista propone le sue opere dedicate al lago e agli scorci di paese

OLIVETO LARIO – “Il nostro lago e scorci di paese”. Questo il titolo della mostra del pittore Gaspare Gilardoni che sarà ospitata nella sala consiliare del Comune di Oliveto Lario, a Vassena, dal 1° al 23 agosto.

L’inaugurazione dell’esposizione è in programma per sabato 1° agosto alle ore 16. In mostra ci saranno le opere dell’artista, profondamente legato al ‘suo’ Lago di Como, i cui scorci e colori sono ritratti nelle due modalità più sentite dal pittore: da un lato la natura vibrante e luminosa rappresentata con la tecnica tipica dei postimpressionisti, dall’altro la natura morta definita con pennellate del tardo fiammingo olandese ed effetti chiaroscuro.

La mostra sarà aperta e visitabile dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 18.30 nei giorni festivi e dalle ore 16 alle ore 18.30 nei giorni feriali.

E’ possibile richiedere l’apertura in orari straordinari contattando il numero 3332921157

QUI la locandina