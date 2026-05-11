Oltre 500 studenti al concorso di poesia “Riccardo Zelioli”: premiati bambini e scuole al Festival del Libro per Ragazzi di Mandello

Coinvolte 30 classi e nove scuole primarie del territorio con 202 poesie e 73 disegni presentati

La premiazione si è svolta al teatro “Fabrizio De André” nell’ambito della giornata dedicata a lettura, laboratori ed eco-giochi per bambini e famiglie

MANDELLO DEL LARIO – Oltre 500 studenti coinvolti, più di 200 poesie presentate e decine di elaborati grafici provenienti dalle scuole primarie del territorio. Si è svolta sabato 9 maggio a Mandello del Lario la premiazione del concorso di poesia “Riccardo Zelioli”, inserita nel programma del Festival del Libro per Ragazzi organizzato in piazza Leonardo da Vinci e al teatro “Fabrizio De André”.

L’edizione 2026 del concorso ha coinvolto 514 studenti, 40 docenti e 30 classi di nove scuole primarie del territorio, con 202 poesie e 73 disegni presentati.

Per la sezione 6-8 anni il primo premio è stato assegnato a Pietro Tenore della seconda primaria di Dervio con la docente Elena Pandiani. Secondo posto ex aequo per la terza C della primaria “Pertini” di Mandello del Lario con le docenti Alice Bolis, Zelda Peverell ed Elena Polandi e per la seconda primaria di Abbadia Lariana con Francesca Conti e Laura Tombari. Terzo posto ex aequo alla prima primaria di Lierna con Eliana Starace e alla seconda primaria di Dervio ancora con Elena Pandiani.

Nella sezione 9-11 anni il primo premio è andato a Sara Balatti della quinta A della primaria di Malgrate con il docente Michele Bartesaghi. Secondo posto ex aequo per la quarta primaria del “Santa Giovanna Antida” di Mandello del Lario con Claudia Spreafico e per Samuele Azizi della quinta A di Malgrate con Michele Bartesaghi. Terzo posto ex aequo per la quarta “senza zaino” della “Pertini” di Mandello del Lario con le docenti Cristina Balatti e Cristina Bartesaghi e per la quinta B della primaria di Civate con Laura Bertuletti.

Il premio per il miglior disegno accompagnato da poesia è stato assegnato alla quinta B della primaria di Mandello del Lario con le docenti Alessia De Carli, Barbara De Luca e Valentina Mendoza.

La premiazione si è svolta all’interno del Festival del Libro per Ragazzi, che per tutta la giornata ha proposto laboratori, eco-giochi e attività dedicate a bambini e famiglie.