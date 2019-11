Ondivago. L’artista lecchese Elisa Veronelli espone ‘chez Afran’

Questo sabato, dalle 14, la mostra di Elisa Veronelli

E’ il primo evento pubblico del gruppo di artisti che frequenta l’atelier di Afran

PESCATE – ‘Ondivago’ è il titolo dell’esposizione della giovane artista Elisa Veronelli che questo sabato (30 novembre) esporrà le proprie opere presso l’atelier di Afran, alla Mossini Presse di Pescate, dalle 14 alle 19.

Verranno esposti i lavori realizzati con tecniche e materiali diversi, che riassumono la ricerca svolta finora dall’artista.

“L’uso della parola è l’origine delle mie opere e spesso ne è la protagonista assoluta – spiega Elisa Veronelli – Seleziono parole che, scomposte, contengono molteplici significati e che contestualizzo per per esprimere delle riflessioni sulla società contemporanea. Mi piace appropriarmi delle citazioni che leggo nei libri, dei cartelli negli spazi urbani per rielaborarle e farne emergere nuovi significati che possano suggerire nuove interpretazioni della realtà”.

Lo stesso titolo della mostra, ‘Ondivago’, “è una parola che ho trovato in una lettura recente e che mi ha incuriosito. Letteralmente “che va percorrendo la superficie del mare”, l’ho trovata perfetta per riassumere l’insieme dei lavori che esporrò”.

Classe 1991, allieva della Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano, Elisa Veronelli è parte del gruppo di giovani e non solo che da diversi mesi collabora con Afran, volto noto nell’ambiente artistico oltre provincia che quest’anno ha esposto i suoi lavori alla Biennale di Venezia.

“L’amore per la pratica artistica mi ha sempre accompagnato nel tempo, come la necessità di condividerla. Da qui è nato il progetto che portiamo avanti da circa un anno con Afran, il quale ha messo a disposizione il suo atelier come spazio di incontro per gli artisti della zona – prosegue Elisa- Ora abbiamo deciso di organizzare delle mostre, attraverso le quali far conoscere il nostro lavoro individuale e, contemporaneamente condividere anche all’esterno le attività che stiamo portiamo avanti in gruppo”