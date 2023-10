Open Day della Filarmonica Giuseppe Verdi di San Giovanni

L’appuntamento è domenica 15 ottobre dalle 9.30 alle 12

LECCO – Un momento di incontro e di conoscenza alla scoperta degli strumenti a fiato e a percussione, aperto a bambini e ragazzi del rione San Giovanni e dell’intera città.

Questo sarà l’Open Day che la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Giovanni di Lecco propone Domenica 15 ottobre dalle 9.30 alle 12 presso la sede di via Don Invernizzi 31 per presentare la propria Scuola musicale.

Nel corso della mattinata, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere gli insegnanti, gli strumenti musicali e i metodi di apprendimento, oltre ai componenti della Filarmonica stessa.

Sarà anche possibile provare gli strumenti per capire al meglio le proprie potenzialità con la consulenza competente dei maestri.

“L’offerta formativa è molto ampia e rivolta a un’utenza diversificata – spiegano dalla Banda – Sono infatti previsti corsi di propedeutica musicale per i più piccoli, che si aggiungono ai tradizionali corsi per l’avviamento allo studio degli strumenti a fiato e a percussione come flauto traverso, clarinetto, saxofono, corno, tromba, trombone, eufonio, bassotuba, timpani, batteria e allo studio della teoria e del solfeggio”.

Una giornata per vivere la scuola a porte aperte, per coloro che fanno musica ma anche per chi, per vari motivi, ha sempre desiderato suonare uno strumento, ma non ne ha avuto la possibilità; questo grazie anche al contenimento dei costi che rende accessibile a tutti un insegnamento offerto da maestri qualificati in un ambiente giovane e coinvolgente.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.filarmonicaverdilecco.it o inviare una email all’indirizzo bandaverdilecco@libero.it