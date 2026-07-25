Opera sotto le stelle: il Bellano Festival celebra il 22° anniversario

Sabato 2 agosto il Gran Galà dei finalisti del Concorso Internazionale “Bellano Paese degli Artisti”

Il 9 agosto l’appuntamento con i capolavori di Mascagni e Leoncavallo diretti dal maestro Roberto Gianola

BELLANO – Il Bellano Festival festeggia il suo 22° anniversario con due serate di grande musica lirica che confermano la manifestazione come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sul Lago di Como.

Sotto la direzione artistica del Maestro Roberto Gianola, il Festival rinnova il proprio impegno nella promozione dell’opera e dei giovani talenti, proponendo eventi di respiro internazionale in una delle cornici più suggestive del territorio lariano.

Il primo appuntamento del Bellano Festival 2026 è in programma sabato 2 agosto alle ore 21.00 presso i Giardini Eliporto di Bellano con il tradizionale Gran Galà. Serata conclusiva della X edizione del Concorso Internazionale di Canto Lirico “Bellano Paese degli Artisti”. Manifestazione che quest’anno ha ottenuto il patrocinio della XXV Commissione Opera, Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, istituito presso la Camera dei Deputati di Roma.

Dopo le selezioni che si svolgeranno a Bellano dal 30 luglio al 1° agosto, saliranno sul palco i dieci finalisti, scelti tra oltre 100 cantanti provenienti da tutto il mondo. Accompagnati dalla Lake Como Philharmonic Orchestra, i giovani interpreti si esibiranno quindi nelle più celebri arie del repertorio operistico internazionale sotto la direzione dei Maestri Roberto Gianola e Tulio Gagliardo, offrendo al pubblico una serata dedicata all’eccellenza vocale e alla scoperta delle nuove promesse della lirica.

Il secondo appuntamento, invece, è sabato 9 agosto alle ore 21.00 e vedrà la messa in scena di due autentici capolavori del verismo italiano. Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, interpretati da un cast internazionale.

CAVALLERIA RUSTICANA: Santuzza – Hiroko Morita, soprano; Turiddu – Vitaliy Kovalchuk, tenore; Lucia – Elena Serra, contralto; Alfio – Matteo Jin, baritono; Lola – Nicoletta Turla, mezzosoprano

PAGLIACCI: Nedda – Hiroko Morita, soprano; Canio – Vitaliy Kovalchuk, tenore; Tonio – Matteo Jin, baritono; Peppe – Salvatore Romei, tenore; Silvio – William Allione, baritono.

La regia è affidata a Elena D’Angelo, mentre scenografie e costumi sono realizzati da Grandi Spettacoli. Sul podio la Lake Como Philharmonic Orchestra, diretta dal Maestro Roberto Gianola. Questa accompagnerà il pubblico in una delle pagine più intense e amate della storia dell’opera.

Entrambi gli spettacoli si svolgeranno nella suggestiva cornice dei Giardini Eliporto di Bellano, con l’incantevole panorama del Lago di Como a fare da sfondo. In caso di maltempo, gli eventi saranno ospitati presso il Palasole, in via T. Grossi.

BIGLIETTI: Gran Galà – Posto unico € 10; Cavalleria Rusticana & Pagliacci – Posto unico € 15. I biglietti sono acquistabili online sul sito www.midaticket.it. Oppure in prevendita presso l’Infopoint di Bellano, in via Vittorio Veneto 23.