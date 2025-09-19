“Orizzonti”: il Cineforum del Nuovo Aquilone torna a Lecco con 12 appuntamenti imperdibili

Dodici film per riflettere sul presente e guardare al futuro, con proiezioni introdotte dal critico Gian Luca Pisacane

Dal 20 ottobre proiezioni il lunedì sera e il martedì pomeriggio e sera. Abbonamenti disponibili fino al 19 ottobre presso la cassa del cinema.

LECCO – Il 20 ottobre il Cineforum del Nuovo Aquilone ritorna con “Orizzonti”, un percorso di 12 film per riflettere sul presente e proiettarsi verso il futuro. La rassegna invita a osservare il mondo con nuovi punti di vista e a costruire orizzonti di speranza.

“Gli orizzonti incantano sempre. Affascinano. Spingono lo sguardo lontano, nel tempo e nello spazio. – commenta la rassegna mons. Bortolo Uberti, prevosto di Lecco – I giorni che stiamo vivendo, invece, appannano lo sguardo e tolgono il respiro: il domani è quanto mai incerto, i cambiamenti sono enormi, negli stili di vita e nelle prospettive globali. Crescono, in noi e attorno a noi, la paura e la rabbia. Il rischio è quello di avvolgerci su noi stessi, guardandoci addosso e gestendo il contingente, l’attimo. La nuova rassegna di film che il Cineforum del Nuovo Aquilone offre alla città incoraggia, invece, a guardare avanti, a vedere gli altri, a scorgere segni che alimentano la fiducia e rinnovano il desiderio di reagire e di muoverci insieme. Verso, appunto, orizzonti luminosi”.

Tra i titoli spiccano Here di Robert Zemeckis, L’ultimo turno di Petra Volpe, Black Bag di Steven Soderbergh, September 5 – La diretta che cambiò la Storia di Tim Fehlbaum, Come ti muovi, sbagli di Gianni Di Gregorio, Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Aragoste a Manhattan di Alonso Ruizpalacios, Noi e loro di Delphine e Muriel Coulin con un immenso Vincent Lindon (vincitore della Coppa Volpi a Venezia), Un semplice incidente di Jafar Panahi (Palma d’oro al Festival di Cannes), Material Love di Celine Song, Giovani madri dei fratelli Dardenne (Premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes) e Le città di pianura di Francesco Sossai.

Le proiezioni si terranno il lunedì alle 21.00 e il martedì alle 15.00 e alle 21.00. Gli spettatori possono acquistare un abbonamento per tutta la rassegna al costo di 51 euro, scegliendo lo spettacolo del lunedì sera o uno dei due del martedì.

La prevendita degli abbonamenti, disponibile solamente presso la cassa del cinema, inizierà lunedì 29 settembre e mercoledì 1 ottobre dalle 18.00 alle 20.00, per poi proseguire da giovedì a domenica, dalle 21.00 alle 22.00, con vendita pomeridiana la domenica dalle 17.30 alle 18.00. La campagna abbonamenti terminerà invece domenica 19 ottobre.

Le proiezioni del martedì saranno introdotte dal critico cinematografico della Rivista del Cinematografo e di Famiglia Cristiana Gian Luca Pisacane.

Tutte le informazioni sul sito www.aquilonelecco.”