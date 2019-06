Osnago, con il centro culturale visita alla chiesa e al museo di San Fedele a Milano

OSNAGO – Pomeriggio culturale, quello di domenica 2 giugno, per i partecipanti alla visita guidata, promossa dal Centro Culturale Lazzati di Osnago, alla chiesa e al museo di San Fedele a Milano. La guida, con competenza ed entusiasmo, ha accompagnato i visitatori in un lungo percorso, artistico e religioso, che partendo dal 1569, anno della realizzazione della chiesa, è arrivato ai giorni nostri con opere di arte contemporanea. L’itinerario tra arte e fede di questa chiesa, simbolo della Milano di San Carlo Borromeo e della Controriforma, ha permesso ai partecipanti di riflettere sul fecondo dialogo tra cultura e spiritualità. Le opere di artisti del Novecento, come Lucio Fontana, Mimmo Paladino, Jannis Kounellis, Claudio Parmigianni, sono state poi l’occasione per scoprire come i temi fondamentali della fede vengono interpretati con i linguaggi dell’oggi.