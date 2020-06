Osnago, domenica la festa della musica con il concerto del quartetto d’archi

Appuntamento domenica 21 giugno alle 20 all’anfiteatro di parco Matteotti

Il concerto proporrà brani immortali di Bach, Vivaldi, Mozart e Beethoven

OSNAGO – “Ricominciare dall’armonia”. E’ l’eloquente titolo scelto per il concerto del quartetto d’archi di Osnago in programma domenica 21 giugno in occasione della festa della musica 2020. L’appuntamento è alle 20 nella piazzetta anfiteatro del parco Matteotti.

Enrico Piccini e Enrica Meloni al violino, Cecilia Musmeci alla viola e Marco Radaelli al violoncello proporranno un viaggio all’interno della musica europea tra Settecento e inizio Ottocento con brani di Bach, Vivaldi, Mozart e Beethoven. Il concerto, a ingresso libero, prevede l’introduzione di Marco Moiraghi.

Gli spettatori dovranno indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Arché in collaborazione con il Comune.