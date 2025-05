Osnago. Gli eventi di maggio allo Spazio Aperto

Si prosegue mercoledì 14 maggio alle 20.45, quando Spazio Aperto ospiterà una serata dedicata alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali riguardo all’utilizzo della plastica. Il titolo della serata, realizzata in collaborazione con ISDE e con il patrocinio del Comune di Osnago, è “SENSIBILIZZAZIONE CITTADINA – l’inquinamento da plastica e microplastica e i suoi potenziali effetti sulla salute umana“. La locandina è disponibile qui.

Giovedì 15 maggio alle 20.45 si parlerà di Sport e Pedagogia durante la serata “Sport e Pedagogia: un binomio vincente!“. L’incontro con il Dott. Alessandro Riva, pedagogista e docente è volto a mostrare i benefici culturali e sociali che i bambini possono trarre dallo sport. La serata è gratuita, rivolta a famiglie e atleti ed organizzata da A.S.D. Polisportiva Osnago.

La mesata di iniziative si conclude con tre giorni di mercatino solidale. Il 23 maggio verrà infatti inaugurato KAS BE KAS, un’iniziativa che unisce il piacere dello shopping con la consapevolezza di comprare per fare del bene. L’evento, che proseguirà fino al 25 maggio, sarà per l’appunto un’occasione per usare abbigliamento usato in ottime condizioni la cui vendita andrà a contribuire alla realizzazione di una scuola materna a Soddo, in Etiopia grazie a Centro Aiuti Etiopia.