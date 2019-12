Osnago, in diretta streaming al cine teatro la Prima della Scala

Appuntamento sabato alle 18 con la Tosca di Puccini

L’iniziativa proposta dal Comune insieme al consorzio Villa Greppi

OSNAGO – In diretta streaming dalla Scala di Milano per assistere alla prima. Tutto pronto alla sala don Sironi del Centro Parrocchiale di Osnago per ospitare sabato, in simultanea con il teatro della Scala, la diretta della Tosca di Giacomo Puccini. L’appuntamento è in programma alle 18 ed è reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune e Consorzio Villa Greppi. La proiezione avverrà su grande schermo (con elevata qualità digitale e sistema video Dolby Sorround) e proporrà, in quanto diretta streaming, i medesimi tempi della Scala. Includerà quindi un aperitivo all’intervallo e permetterà ai presenti in sala di prendere parte all’evento più importante della stagione culturale di Milano, sentendosi come in un palco all’Opera, ma a pochi minuti da casa. Ingresso gratuito.