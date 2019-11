Osnago in piazza contro la violenza sulle donne con l’opera di Bruno Freddi

Appuntamento domenica 24 novembre in piazza della chiesa

L’iniziativa porta la firma dell’associazione Progetto Osnago, che negli scorsi anni aveva posizionato una panchina rossa fuori dalla biblioteca e poi fuori dalla chiesa

OSNAGO – Un’installazione del noto e talentuoso artista Bruno Freddi per dire no alla violenza sulle donne. Anche quest’anno Progetto Osnago intende partecipare con un gesto alla data che in tutto il mondo ricorda il terribile problema che affligge l’altra metà del cielo. Domenica mattina, tra le 10 e le 11, verrà infatti posizionata un’installazione di Bruno Freddi, artista molto legato a Osnago tanto da essere stato insignito della cittadinanza onoraria, intitolata “Rompiamo il muro della violenza. Le donne parlano” all’interno della casa dell’Aquila in piazza Vittorio Emanuele.

Iniziativa di Progetto Osnago

“Due anni fa avevamo posto la panchina rossa davanti alla Biblioteca, l’anno scorso l’abbiamo portata in piazza Vittorio Emanuele invitando le persone a fotografarsi per testimoniare il proprio impegno sul tema, quest’anno grazie alla creatività e all’arte di Bruno Freddi porremo la sua installazione in piazza della chiesa – puntualizzano gli organizzatori di Progetto Osnago – . Invitiamo le cittadine ed i cittadini a passare in piazza per testimoniare la propria partecipazione, sapendo che l’impegno degli uomini deve continuare anche nei prossimi 364 giorni”.

Altri appuntamenti in programma

Progetto Osnago invita anche a partecipare alle iniziative sul tema che si svolgeranno domenica 24 in piazza Prinetti a Merate ed in stazione a Osnago a cura di Arci La Loco. Si tratta nel primo caso del flash mob organizzato alle 11 dal gruppo di associazioni riunite in Ora Basta e nell’altro di letture sul tema della violenza contro le donne a cura del gruppo Riscaldamento a Stento.