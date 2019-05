Osnago, inaugurata la mostra “Padri e figli, vera e propria vocazione”

Tempo di lettura: 3 minuti

L’esposizione è allestita alla Locanda del Samaritano e resta aperta fino a domenica 19 maggio

Martedì 14 il giornalista Luca Frigerio parlerà del tema “L’arte di essere Padre” partendo proprio dalla proiezione di immagini

OSNAGO – Nove opere d’arte per riflettere e indagare il tema “Padri e figli”. E’ stata inaugurata venerdì sera alla Locanda del Samaritano la mostra “Padri e figli, vera e propria vocazione”, promossa dal centro culturale Lazzati, da anni impegnato a proporre un viaggio tra fede, arte e bellezza attraverso l’approfondimento di un tema. A prendere la parola per primo è stato il presidente del centro Luigi Mandelli che ha sottolineato le mostre promosse negli ultimi anni, circa una decina, con cadenza annuale, proponendo sempre una riflessione sull’arte.

“Devo ringraziare Antonio Bassano che pensa alla realizzazione di questi appuntamenti insieme ai suoi bracci destri Felice, Antonio, Maurizio e Giuseppe. Quest’anno hanno fatto un grande lavoro in maniera anche celere riuscendo a ottenere anche dal Museo dell’Hermitage di San Pietroburgo l’autorizzazione alla riproduzione in alta definizione di queste opere d’arte”. Presente all’inaugurazione anche il sindaco Paolo Brivio che si è complimentato per il lavoro svolto, sottolineando come la prima responsabilità anche sociale è proprio quella di essere un buon padre: “La paternità non è un tema di ripiego nel privato ma ha una rilevanza pubblica molto forte e decisiva”.

Il parroco don Costantino Prina ha invece ricordato di aver suggerito il tema Padri e figli, prendendo spunto dalle riflessioni di Papa Francesco e ha poi letto l’omelia tenuta da Papa Paolo VI nella cappella Sistina durante la messa “degli artisti” del 1964. Esperto e appassionato d’arte, il sacerdote ha poi accompagnato il pubblico alla scoperta delle riproduzioni presenti nella sala. Dal Padre benedicente di Carpaccio a Dedalo che attacca le ali di Icaro di Stom alle paternità drammatiche raccontate sulle tele di Gioacchino Assereto, Alfred Guillon e Giovanni Andre De Ferrari. Spazio anche ai figli che hanno cura dei padri con Bernardo Strozzi e ai figli ritrovati con “Il ritorno del figliol prodigo” del Guercino. Non poteva mancare una riflessione sull’idea della paternità affrontata grazie ai dipinti di Gaspare Landi e di Guido Reni.

La mostra resterà aperta oggi, domenica 12 maggio, dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22. Si replicherà negli stessi orari sabato 18 e domenica 19 maggio. Per chi volesse visitare la mostra in settimana, oltre agli orari, potrà contattare via mail il centro Lazzati: centrolazzati@cpoosnago.it E’ prevista un’apertura straordinaria martedì 14 maggio dalle 19 alle 21, prima dell’incontro in programma alle 21 al centro parrocchiale. Il giornalista e scrittore, redattore culturale dei media della Diocesi di Milano Luca Frigerio affronterà infatti il tema “L’arte di essere Padre” . Durante la serata verranno proiettate delle immagini sull’argomento.