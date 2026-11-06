Osnago, intelligenza artificiale e dignità umana: una serata sull’enciclica di Papa Leone XIV

Appuntamento giovedì 12 novembre al centro parrocchiale di Osnago

Il professor Ferdinando Bosisio guiderà una lettera di approfondimento di “Magnifica humanitas” di Papa Leone XIV

OSNAGO – Intelligenza artificiale, progresso tecnologico e tutela della dignità umana: saranno questi i temi al centro dell’incontro in programma giovedì 12 novembre alle 21 al Centro Parrocchiale di Osnago, dove il professor Ferdinando Bosisio, già docente di filosofia e storia al liceo Agnesi di Merate, guiderà una lettura e un approfondimento di “Magnifica humanitas”, il documento di Papa Leone XIV dedicato alla custodia della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’appuntamento, promosso dal Centro sociale e culturale Giuseppe Lazzati insieme al Centro culturale G. Lazzati di Osnago, nasce con l’intento di invitare il pubblico ad accostarsi direttamente al testo papale, una riflessione articolata sulle trasformazioni tecnologiche in corso e sulle conseguenze che stanno producendo nella società.

Nei suoi 245 paragrafi, il documento ripercorre i principi fondamentali della Dottrina sociale della Chiesa, dal bene comune alla solidarietà, dalla sussidiarietà alla giustizia sociale, per affrontare poi le sfide poste dalla rivoluzione digitale. Comunicazione, educazione, lavoro, nuove dipendenze, disuguaglianze, relazioni internazionali e conflitti sono alcuni degli ambiti sui quali il Pontefice concentra la propria attenzione.

Il nodo centrale è il rapporto tra innovazione e umanità: come governare il progresso tecnologico senza perdere di vista la dignità della persona? Una questione che, nella riflessione di Leone XIV, non può essere affrontata soltanto sul piano tecnico, ma richiede una rinnovata attenzione alla responsabilità, alla cura reciproca e alla solidarietà.

La serata con il professor Bosisio vuole essere soprattutto un’occasione per conoscere più da vicino il documento e coglierne i diversi spunti di riflessione, attraverso una lettura diretta e approfondita.