Osnago, viaggio nell’arte sul rapporto “Padre e figli” con la mostra del centro Lazzati

L’inaugurazione è in programma venerdì alle 21 alla locanda del Samaritano in via Trento a Osnago

Esposte le riproduzioni in alta definizione di grandi capolavori di artisti che si sono confrontati sul tema della paternità

OSNAGO – E’ in programma venerdì alle 21 l’inaugurazione della mostra “Padri e figli, vera e propria vocazione” promossa dal centro culturale Lazzati con il patrocinio del Pontificium Consilium De Cultura, Regione, Provincia, Comune e Acli. Allestita presso la sala Laurina Nava della Locanda del Samaritano in via Trento, la mostra propone un viaggio nell’arte attraverso le riproduzioni in alta definizione di grandi capolavori di artisti che si sono confrontati sul tema della paternità. La mostra resterà aperta per due fine settimana consecutivi, e precisamente sabato 11 e domenica 12, sabato 18 e domenica 19 maggio dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22. E’ possibile visitarla anche in altri giorni prenotando l’appuntamento inviando una mail a centrolazzati@cpoosnago.it