Ottimo esordio per il Beolco Fest: e venerdì il debutto nazionale di “Chavela”

Applausi ed emozioni venerdì scorso per lo spettacolo di apertura del Beolco Fest

Il 19 arriva il recital su Chavela Vargas, figura iconica della canzone messicana

OLGIATE MOLGORA – Buona, anzi ottima la prima. Non ha deluso le aspettative il primo spettacolo in cartellone nell’ambito del Beolco Fest, l’ormai tradizionale rassegna estiva, promossa nella suggestiva frazione olgiatese, capace di unire teatro, musica e… buon vicinato.

Dopo l’esordio affidato al “padrone di casa” Stefano Panzeri in scena con Davide Marranchelli in “Così lontano, così Ticino”, per Mumble Teatro, venerdì 19 giugno sarà la volta del debutto italiano di “Chavela – El lamento del volcán”, recital di Raissa Avilés prodotto da Matrioska (Svizzera), accompagnata alla chitarra da Sara Magon.

Uno spettacolo intenso e poetico che intreccia musica, autobiografia e cultura latinoamericana nel segno di Chavela Vargas, figura iconica della canzone messicana. Dopo il percorso in Svizzera e la diffusione radiofonica su RSI, lo spettacolo approda per la prima volta in Italia proprio al Beolco Fest.

L’appuntamento sarà preceduto alle 20 dal laboratorio di bonsai condotto da Luca Valagussa di TreeVaset, rivolto a grandi e piccoli e pensato per chi ha voglia di avvicinarsi a quest’arte antica, mettendo letteralmente le mani tra rami, foglie e pazienza.

Sempre dalle 20 sarà possibile cenare in piazza con i panini di Tamandi e le birrette di Marco, godendosi l’atmosfera del borgo prima dello spettacolo che è, come sempre, a offerta consapevole.