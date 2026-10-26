Ottobre Rosa. “Col seno di poi”, Federica Ruggero emoziona il Teatro Jolly con la sua storia

Quasi 200 spettatori hanno assistito al monologo che intreccia ironia ed emozione

La presidente Daniela Invernizzi: “È importante andare oltre la prevenzione, la diagnosi e le cure”

OLGINATE – Quasi 200 persone al Cinema Teatro Jolly di Olginate per una serata che ha unito teatro, emozioni e sensibilizzazione sulla salute delle donne. Giovedì 22 ottobre è andato in scena “Col seno di poi”, il monologo scritto e interpretato da Federica Ruggero, con la regia e l’accompagnamento drammaturgico di Marco Taddei. L’iniziativa, promossa da Agatha in Cammino ODV nell’ambito dell’Ottobre Rosa, ha portato al centro della scena non soltanto la malattia, ma anche il vissuto personale ed emotivo di chi la affronta.

Lo spettacolo nasce da una vicenda autobiografica: nel 2020 l’attrice ha ricevuto una diagnosi di tumore alla mammella, iniziando un percorso di cure che ha compreso chemioterapia e mastectomia. Da questa esperienza personale prende forma un racconto che alterna ironia e momenti di intensa emozione, trasformando una storia individuale in un’occasione di riflessione condivisa.

Attraverso la propria esperienza, Ruggero affronta le conseguenze della malattia sul rapporto con il corpo, sulla femminilità, sull’autostima e sull’identità. Accanto ai segni visibili, come le cicatrici, emergono paure e fragilità più intime, insieme alla necessità di confrontarsi con una nuova immagine di sé e trovare un diverso equilibrio.

Anche il titolo, “Col seno di poi”, gioca con le parole e anticipa il tono dello spettacolo: affrontare un tema delicato senza rinunciare alla leggerezza, lasciando spazio tanto al sorriso quanto alla riflessione. Una scelta narrativa che contribuisce a rendere accessibile un’esperienza complessa, che coinvolge la persona nella sua interezza.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Daniela Invernizzi, presidente di Agatha in Cammino ODV. “Crediamo che, quando si affronta il tema del tumore alla mammella, sia importante andare oltre la prevenzione, la diagnosi e le cure, dando spazio anche a ciò che una donna prova, alle paure che affronta e ai cambiamenti nel rapporto con il proprio corpo, la femminilità e la propria identità. Sono aspetti che spesso restano in secondo piano, ma che meritano ascolto e attenzione. Lo spettacolo di Federica Ruggero li racconta con sensibilità e ironia, aiutandoci a comprendere più da vicino l’esperienza di chi vive la malattia”, dichiara Invernizzi.

La partecipazione di quasi 200 spettatori conferma l’interesse per iniziative capaci di affrontare la salute femminile anche attraverso la dimensione umana ed emotiva, favorendo una maggiore comprensione delle difficoltà che accompagnano il percorso oncologico.

Parole di apprezzamento arrivano anche da Mattia Morandi, del Cinema Teatro Jolly, che sottolinea il rapporto costruito con l’associazione e il valore della collaborazione tra realtà culturali e sociali del territorio lecchese.

“Siamo davvero lieti di aver ospitato questo evento, fortemente voluto da Agatha in Cammino ODV, con la quale è nato un rapporto reciproco di stima e amicizia. Sebbene impegnate in ambiti diversi, quello culturale e quello sociale, le nostre due realtà si contraddistinguono sul territorio lecchese per la capacità di promuovere iniziative di altissimo livello e valore. Proprio come quella di giovedì 22 ottobre, che rimarrà nella storia del nostro Teatro come una delle serate più belle ed emozionanti”, commenta Morandi.

Al termine della serata, Agatha in Cammino ha ringraziato Morandi e tutto lo staff del Cinema Teatro Jolly per la collaborazione, la disponibilità e l’accoglienza. Un riconoscimento è stato rivolto anche al Comune di Olginate e al Comune di Molteno, che hanno concesso il patrocinio, e a Kong S.p.A., con sede a Monte Marenzo, per il sostegno all’iniziativa. Un ringraziamento particolare è stato dedicato a Federica Ruggero e a tutte le persone presenti.

L’appuntamento si inserisce nell’impegno che Agatha in Cammino ODV porta avanti durante tutto l’anno per promuovere la prevenzione, sostenere la ricerca oncologica e creare occasioni di informazione e sensibilizzazione sulla salute delle donne. Una serata in cui il teatro si è fatto spazio di ascolto e confronto, dando voce anche a quegli aspetti della malattia che spesso rimangono lontani dal dibattito pubblico.