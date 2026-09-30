Paesaggio come bene comune, a Lecco tre seminari per professionisti e tecnici

Provincia di Lecco e Politecnico organizzano tre seminari sul paesaggio come bene comune

Il 7 ottobre il primo seminario sulla relazione paesaggistica

LECCO – Il paesaggio come patrimonio condiviso, ma anche come elemento da considerare concretamente nella progettazione e nella valutazione dei nuovi interventi sul territorio. È questo il tema al centro del nuovo ciclo di seminari organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano, dopo il percorso dedicato nel 2025 alla pianificazione territoriale e al paesaggio.

Il ciclo 2026, dal titolo “Paesaggio come bene comune. Dal paesaggio di relazioni alla relazione paesaggistica”, prevede tre seminari tra ottobre e novembre. Gli incontri si svolgeranno dalle 9 alle 13 al Polo di Lecco del Politecnico di Milano, in via Previati 1/c, edificio 9, piano terra, aula B.0.1, e potranno essere seguiti anche attraverso la piattaforma Teams.

L’obiettivo è approfondire il ruolo del paesaggio come elemento che accomuna tutti gli abitanti e fruitori del territorio e fornire strumenti utili affinché i nuovi interventi possano essere inseriti nel contesto in modo coerente e armonico.

Il programma prosegue il lavoro avviato lo scorso anno, concentrandosi sugli aspetti più operativi legati ai procedimenti paesaggistici. Professionisti qualificati affronteranno le diverse modalità di lettura e gestione del paesaggio, le buone pratiche per la redazione delle istanze paesaggistiche, le questioni relative a mitigazioni e compensazioni, fino agli aspetti giuridici e al tema del contenzioso.

I seminari sono rivolti sia ai professionisti chiamati a predisporre le istanze o a far parte delle Commissioni locali per il paesaggio, sia ai tecnici degli enti locali che si occupano delle relative istruttorie.

L’intento è mettere a disposizione di tutti gli attori coinvolti strumenti comuni per progettare e valutare nel modo più efficace le nuove opere, dai piccoli interventi fino a quelli con un maggiore impatto sul paesaggio.

Il primo appuntamento è in calendario per mercoledì 7 ottobre e sarà dedicato a “Metodi e strumenti per la relazione paesaggistica: buone pratiche”. Per partecipare è necessario presentare la propria adesione entro lunedì 5 ottobre attraverso il modulo di iscrizione predisposto dagli organizzatori.

Al termine del ciclo di seminari sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

“Nel nostro ruolo di Casa dei Comuni vogliamo dare continuità al ciclo di seminari svolti lo scorso anno, visto il positivo riscontro ottenuto da parte dei funzionari degli enti territoriali e dei professionisti del settore che avevano partecipato”, commenta la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann.

“La pianificazione territoriale provinciale di coordinamento è una delle funzioni fondamentali conferite alle Province e su queste tematiche vogliamo fornire loro un supporto concreto”, aggiunge Hofmann.

A sottolineare la continuità con il percorso avviato nel 2025 è anche il consigliere provinciale delegato alla Pianificazione territoriale, Luca Caremi. “I seminari di quest’anno intendono proseguire idealmente il primo approccio al tema del paesaggio già introdotto nei seminari 2025, fornendo concrete indicazioni per affrontare al meglio gli aspetti legati ai procedimenti paesaggistici”, spiega.

Il principio alla base dell’iniziativa, prosegue Caremi, è la consapevolezza “che il paesaggio è un bene comune, di cui siamo tutti responsabili e nel quale è possibile coniugare innovazione e tutela”.

Il percorso nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione provinciale e il Politecnico di Milano, con il coinvolgimento del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani. Emilio Guastamacchia, referente del DAStU, evidenzia proprio il valore della collaborazione tra ricerca e amministrazioni pubbliche.

“Il ruolo delle Province e il tema del paesaggio si inseriscono nell’ambito delle diverse attività di ricerca scientifica sulle tematiche proprie della pianificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale del nostro Dipartimento”, sottolinea Guastamacchia.

Per il Dipartimento, aggiunge, “la sinergia con le pubbliche amministrazioni è fondamentale per attivare processi virtuosi di governo del territorio”. La prosecuzione del ciclo di seminari già avviato nel 2025 consentirà inoltre di “approfondire ulteriori aspetti legati alle corrette modalità di approccio al tema del paesaggio”.