Palazzo delle Paure e Villa Manzoni, il 20 maggio si entra gratis

Ingressi gratuiti per la Giornata Internazionale dei Musei

La ricorrenza si celebra il 18 maggio ma il Comune ha deciso di spostare a sabato la gratuità degli accessi per ampliare la possibilità di fruizione dei musei

LECCO – In occasione della Giornata Internazionale dei Musei del 18 maggio, sabato 20 maggio Palazzo delle Paure e Villa Manzoni saranno eccezionalmente visitabili gratuitamente. Farà eccezione la mostra “Futuristi. Una generazione All’avanguardia”, che rimarrà a pagamento.

Quest’anno, il tema scelto da ICOM – International Council of Museums è “Musei, Sostenibilità e Benessere”. I musei contribuiscono in modo determinante al benessere e allo sviluppo sostenibile delle comunità e possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile con diverse modalità: dalla lotta contro il cambiamento climatico, alla promozione dell’inclusività, dalla lotta contro l’isolamento sociale, al miglioramento della salute mentale. Tutti i musei svolgono un ruolo chiave nel progettare ed erogare programmi educativi e mostre, al fine di sensibilizzare la comunità e favorire un cambiamento positivo. Proprio per questo motivo, dal 1977 è stato istituito l’International Museum Day per far crescere nel pubblico la consapevolezza del ruolo dei musei.

Ecco gli orari di apertura e chiusura dei poli museali per la giornata di sabato 20 maggio: Villa Manzoni, Palazzo delle Paure e Palazzo Belgiojoso l’orario sarà dalle 10 alle 18, mentre per Torre Viscontea sarà dalle 14 alle 18.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Per questa giornata, che si celebra in tutto il mondo ogni anno il 18 maggio, il Simul vuole rendere più inclusivo l’accesso ai suoi poli museali. I Musei sono luoghi culturalmente importanti per Lecco e i suoi cittadini, quindi la proposta della gratuità gli ingressi nella giornata di sabato 20 maggio servirà a rendere il loro patrimonio più conoscibile e fruibile”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Palazzo delle Paure al numero 0341.286729 o via mail all’indirizzo palazzopaure@comune.lecco.it, oppure Villa Manzoni al numero 0341.481247 o via mail all’indirizzo villa.manzoni@comune.lecco.it.

Ufficio Stampa