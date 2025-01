Palladium. Tutto esaurito per l’anteprima del film “Tu sei qui”

L’evento ha visto la partecipazione anche del sindaco Mauro Gattinoni

Oltre 200 persone per celebrare il talento dei giovani attori di “Actor Zone Studio of Acting”

LECCO – Il Cineteatro Palladium ha ospitato un evento speciale per la presentazione del film “Tu sei qui”. La serata, organizzata dalla scuola “Actor Zone Studio of Acting”, ha attirato un pubblico entusiasta, raggiungendo il tutto esaurito nella storica sala di via Fiumicella. Tra gli ospiti d’eccezione, il Primo Cittadino Mauro Gattinoni.

“Un caloroso grazie alle oltre 200 persone che hanno riempito il Cineteatro Palladium di Lecco la sera del 22 gennaio per la proiezione del film. Diretto con sensibilità e talento da Sebastiano Fumagalli e interpretato dai giovani attori di ActorZone Studio of Acting di Lecco, il film ha rappresentato un’occasione unica per celebrare l’arte e il talento emergente del nostro territorio” spiegano dalla scuola di recitazione.

ActorZone Studio of Acting, parte integrante dell’associazione culturale AttidintegrAzione, da anni si impegna a promuovere la recitazione come un percorso artistico ed educativo, offrendo opportunità concrete a giovani talenti che desiderano entrare nel mondo dello spettacolo.

“La vostra presenza numerosa e il vostro entusiasmo sono stati una conferma importante del valore di questa piccola, ma significativa realtà. Ogni applauso, ogni risata e ogni momento di silenziosa emozione hanno reso la serata indimenticabile, non solo per gli artisti che si sono messi in gioco sul grande schermo, ma anche per chi ogni giorno lavora per promuovere il cinema e la recitazione come forme di espressione e crescita personale” sottolineano i coordinatori della scuola di recitazione.

“Un ringraziamento speciale va anche al sindaco Mauro Gattinoni e al Cineteatro Palladium per aver ospitato questo evento, dimostrando ancora una volta quanto Lecco sappia accogliere e sostenere i progetti culturali – continuano i coordinatori – Il successo di questa serata non sarebbe stato possibile senza di voi, il nostro pubblico, che con la vostra partecipazione avete scelto di credere in questa avventura artistica”.

Infine, concludono: “Tu sei qui non è solo un titolo, ma un messaggio che racchiude il senso di appartenenza e condivisione che abbiamo vissuto insieme. Grazie di cuore per aver reso questo evento così speciale”.