Paolo Ruffini a IterFestival, appuntamento mercoledì 23 aprile a Bulciago

Continua la kermesse letteraria del Consorzio Brianteo Villa Greppi

L’attore e regista presenterà il suo ultimo libro: “Benito, presente!”

BULCIAGO – Un romanzo che attraversa la Storia e che esplora il potere dell’educazione, interrogandosi su come questa possa influenzare il destino non solo di una persona, ma talvolta di molte. L’attore e regista Paolo Ruffini arriva a IterFestival per presentare il suo ultimo libro: “Benito, presente!”, edito da Baldini Castoldi e protagonista della serata in cartellone per mercoledì 23 aprile alle 20.45 nell’Agorà della scuola primaria “Don Lorenzo Milani” di Bulciago.

Dopo l’apertura affidata, lo scorso 9 aprile, a un altro ospite d’eccezione come Antonio Albanese e il successo dei primi appuntamenti in cartellone, prosegue la corsa della kermesse letteraria promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la direzione artistica di Martina Garancini de Lo Sciame Coop. Soc. Onlus. Un’iniziativa che fino al 6 di giugno porterà nei diversi comuni del Consorzio Brianteo Villa Greppi gli autori di alcune delle più interessanti novità editoriali del momento e che il 23 aprile farà tappa proprio a Bulciago per la serata in compagnia del noto attore livornese.

Al centro di “Benito, presente!” una vicenda che ha della favola: Edoardo, professore di storia dal carattere difficile, viaggerà nel tempo, ritrovandosi improvvisamente nel 1890 a Predappio. Lì, sempre nel ruolo di insegnante, incontrerà il giovane Mussolini, ragazzo problematico e violento. Insieme alla maestra Editta e all’anarchico Luigi, Edoardo si troverà di fronte a una scelta cruciale: eliminare il futuro dittatore o tentare di educarlo all’amore e alla compassione.

IterFestival proseguirà fino al 6 di giugno. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per conoscere il programma dettagliato visitare il sito www.villagreppi.it | Facebook e Instagram: @consorziobrianteovillagreppi