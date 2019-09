Pasturo. Il 5 ottobre tutti a teatro per sostenere la Croce Rossa

Due spettacoli teatrali per sostenere la Cri

Appuntamento il 5 ottobre al cine-teatro di Pasturo

PASTURO – Nell’ambito delle attività promozionali e di sviluppo, la Croce Rossa – Comitato della Provincia di Lecco-Valsassina ha colto con grande entusiasmo la generosità della Compagnia Teatrale “La Lezione” di Lecco ed in particolare della direttrice Nicoletta Fiumara che si è offerta di collaborare a contorno di una sana e generosa raccolta fondi sul territorio.

“Abbiamo organizzato due eventi teatrali che sono stati programmati a Pasturo il 5 ottobre e per l’occasione vorrei subito ringraziare la Comunità Pastorale che ci ha permesso di disporre del teatro Bruno Colombo, il Comune che ha patrocinato l’iniziativa e la scuola dell’infanzia “Antonia Pozzi” – hanno detto gli organizzatori -. In uno dei due spettacoli lo staff teatrale integrerà e coinvolgerà i bambini della scuola. Un motivo in più per divertire e divertirci tutti insieme”.

Gli spettacoli saranno due, entrambi adatti a bambini. L’inizio è fissato per le 20.30 con “Che Sorpresa. Ecco il Gruffalò” e a seguire alle 21.30 “Che Sorpresa. Torna il Tingentalgel di Karl Valentin” una commedia ambientata agli anni ’20.

“A fronte di questa raccolta fondi abbiamo individuato la necessità di acquistare una sedia portantina motorizzata che offre dei vantaggi in termini di sicurezza e affidabilità nel trasporto dei pazienti sulle scale. Un presidio che ci auguriamo possa essere utile per chi sfortunatamente ne avesse bisogno. Un presidio all’avanguardia che offre praticità e sicurezza allo stesso tempo”.