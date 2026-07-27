Pasturo. “Le disubbidienti del San Zaccaria” porta in scena una riflessione sulla libertà

Lo spettacolo è il terzo appuntamento della rassegna “Cime Ineguali – Traguardi (im)possibili”, in programma mercoledì 29 luglio alla Casa Antonia Pozzi

Tratto dal romanzo di Laura Calderini, è scritto e interpretato da Ancilla Oggioni e Beatrice Beltrani e si ispira alla storia di Suor Arcangela Tarabotti

PASTURO – Sarà una riflessione sulla libertà, affidata alla storia di due donne e ispirata a una vicenda realmente accaduta, a caratterizzare il prossimo appuntamento della rassegna “Cime Ineguali – Traguardi (im)possibili”. Mercoledì 29 luglio, alle 21, la Casa Antonia Pozzi di via Manzoni 1 ospiterà “Le disubbidienti del San Zaccaria”, spettacolo liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Laura Calderini, scritto e interpretato da Ancilla Oggioni e Beatrice Beltrani.

La vicenda è ambientata nella Venezia del 1630, all’interno del monastero di San Zaccaria, dove si incontrano due donne accomunate dal destino del monachesimo, ma animate da motivazioni opposte. A ispirare il racconto è la storia vera di Suor Arcangela Tarabotti, da cui nasce una lettura che ribalta l’immagine tradizionale delle giovani costrette alla clausura, restituendole come figure ironicamente ribelli e inconsapevoli custodi dei primi germi di un’autentica evoluzione femminile.

Più che ricostruire una vicenda storica, lo spettacolo invita il pubblico a interrogarsi sul significato della libertà, suggerendo come anche dietro “un ingresso sprangato” possa alimentarsi una vita libera. È il messaggio che attraversa l’intera rappresentazione e accompagna il percorso delle due protagoniste.

Quello di mercoledì sarà il terzo appuntamento della seconda edizione di “Cime Ineguali – Traguardi (im)possibili”, rassegna organizzata da Lo Stato dell’Arte, Il Grinzone e La Casa di Antonia, condivisa con La Fucina di Barzio e SASNAT di Moggio. L’iniziativa fa parte di un progetto approvato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese nell’ambito del Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo. L’ingresso allo spettacolo prevede un biglietto di 10 euro, con riduzione a 8 euro.