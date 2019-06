Pasturo. “Per troppa vita che ho nel sangue”, premiati i vincitori

A Pasturo il premio internazionale di letteratura

In tanti al concorso dedicato alla poetessa Antonia Pozzi

PASTURO – Nei giorni scorsi, a Pasturo, si è tenuta la cerimonia di premiazione della 3^ edizione del premio internazionale di letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue” dedicato alla poetessa Antonia Pozzi.

Il premio, ideato dalla poetessa Caterina Silvia Fiore con il patrocinio del comune di Pasturo e la sponsorizzazione delle Associazioni Culturali Euterpe, Verbumlandiart (cenacolo internazionale), Elleemme, Sentieri Diversi, Zelata Verde, si è di fatto arricchito di anno in anno con l’aggiunta di ulteriori sezioni (in questa edizione la saggistica e i testi teatrali) e con la conseguente partecipazione di molti autori, provenienti da tutta Italia e dall’estero, dalla Grecia alla Croazia e perfino dal Canada.

Moltissimi poeti e scrittori si sono dati appuntamento a Pasturo per poter visitare lo studio e la casa della poetessa, accompagnati da Suor Onorina Dino, e per conoscere finalmente i nomi dei vincitori e dei premiati.

All’evento erano presenti le autorità locali nonché molti esponenti autorevoli della cultura, a rendere omaggio alla poetessa Pozzi, una delle voci più intense del primo novecento italiano. Ospiti d’eccezione Suor Onorina Dino e la dottoressa Graziella Bernabò.

I nomi dei vincitori

Sezione Poesia: Martina Pillepich 1^ Classificata; Geraldina Giuseppina Riccobono 2^ e Ilaria Biondi 3^.

1^ Classificata; 2^ e 3^. Sezione Narrativa: Elisabetta Lando 1^ Classificata; Maria Sabina Coluccia 2^ e Andrea Nascimbene 3^.

1^ Classificata; 2^ e 3^. Sezione Saggistica: Serena Borghetti 1^Classificata e Francesca Innocenzi 2^.

1^Classificata e 2^. Sezione Testi Teatrali: Vincitrice Chiara Pasetti .

. Sezione video poesia: Antonino Taverniti 1^ Classificato; Nunzio Buono 2^ ed Elisa Ghirardi 3^.

Particolarmente significativa la partecipazione degli alunni di una classe di 3^ media di Erba (Como) che nel corso dell’anno scolastico hanno approfondito la conoscenza delle poetesse del ‘900, fra cui Antonia Pozzi ha avuto un posto rilevante.

Infine fra i giovani, nella sezione Poesia, è stata premiata una ragazza di Pasturo, Allison Orlandi.