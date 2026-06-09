Pasturo. Successo per il premio letterario internazionale dedicato ad Antonia Pozzi

Si è conclusa sabato, con la cerimonia di premiazione, la decima edizione del concorso dedicato alla celebre poetessa

Un’edizione da record con ben 1526 opere consegnate alla segreteria

PASTURO – Si è conclusa sabato 6 giugno, presso il Teatro Colombo di Pasturo, la decima edizione del Premio Internazionale di Letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue”, prestigioso riconoscimento dedicato alla memoria della poetessa Antonia Pozzi.

Un’edizione da record che ha visto consegnare alla segreteria ben 1526 opere. Il concorso si distingue da sempre per un elevato numero di iscritti, attirati dall’altro livello dell’iniziativa. Tra gli elementi di richiamo il fatto che si tratta di un concorso internazionale dedicato ad una poetessa di alto spessore.

“E’ un concorso ben strutturato e organizzato, con una giuria d’eccellenza, che conferisce premi ambiti, come la Rosa d’argento, la targa del Comune di Pasturo e la targa Antonia Pozzi – commenta il vicesindaco di Pasturo, Massimiliano Orlandi – Negli ultimi anni la Poetessa Antonia Pozzi sta riscuotendo un successo sempre maggiore, anche a livello mediatico. Anno dopo anno questa iniziativa ottiene sempre un riscontro molto positivo sia come numero di partecipanti, che come livello di opere che vengono premiate. Il merito va principalmente alla presidente, nonché ideatrice di questo premio, la poetessa Caterina Silvia Fiore. Grazie alla sua competenza e abilità organizzativa, riesce ad avere tra le sue fila una giuria composta da figure d’ eccellenza nel mondo della letteratura.

Per Pasturo questo evento è una vetrina eccezionale e ne siamo molto orgogliosi.

Da tre anni a questa parte abbiamo inserito anche il premio “Targa del Comune di Pasturo “.



Sabato mattina, prima della premiazione è stata organizzata una visita guidata alla casa di Antonia Pozzi, sua residenza estiva che amava particolarmente, così come il paesaggio valsassinese.

“L’amministrazione comunale ha valorizzato la figura della poetessa sul territorio attraverso un itinerario culturale di 22 pannelli espositivi installati tra le vie del borgo. Ogni targa unisce poesie, testi di diari e fotografie scattate da Antonia Pozzi stessa durante i suoi soggiorni a Pasturo”.

La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima di intensa partecipazione culturale e civile, alla presenza delle autorità di Pasturo.

I VINCITORI PER LE DIVERSE CATEGORIE DEL PREMIO INTERNAZIONALE “PER TROPPA VITA CHE HO NEL SANGUE”

PRESIDENTE DI GIURIA: Ave Comin

GIURATI SEZIONE POESIA E SILLOGI: Annamaria Bonfiglio, Emanuela Dalla Libera VERBALE: Luciano Giovannini, Ivana Leone, Mirella Musicco

GIURATI SEZIONI NARRATIVA BREVE E ROMANZO EDITO/INEDITO: Lorena Marcelli, Giovanni Gentile

GIURATI SEZIONE DECLAMAZIONE: Vivy Bevilacqua, Patrizia Giardini, Giancarlo Giambr, Gianluca Lalli, Marcello Moscolon,i Chiara Turrini

SEZIONE SILLOGE

Primo classificato: TI PARLO CON IL PANE – Nico Mauro

Secondo classificato: LETTERE DAL FRONTE – Franco Signoracci

Terzo classificato: IL CANTO DELL’UPUPA – Mariella Bernio

PREMI SPECIALI ASSEGNATI DALLA GIURIA IN OMAGGIO ALLA QUALITA’ DELL’OPERA

L’ESATTO ISTANTE (Grazia Dottore)

MUSA (Nerio Vespertin)

SOFFI DI VITA (Vito Sorrenti)

LEGGERA COME PIUMA (Francesca Patitucci)

L’APPARENTE METAFISICA DEI SOGNI – Raffaello Corti

MENZIONI D’ONORE

ALLE RADICI DEL CUORE (Lorenzo Gabanizza)

LE CANZONI AFONE (Marco Maffei)

GALLERIA DI SONETTI – Rosangela Panuccio

SEZIONE POESIA

Prima classificata: LAGA TACITURNA Nicoletta Tosti

Secondo classificato: ANCHE NOI SCRIVEVAMO LETTERE D’AMORE: Marcello Tagliente

Terzo classificato: IL MERCANTE DI PAROLE Leo Nox

PREMI SPECIALI ASSEGNATI DALLA GIURIA IN OMAGGIO ALLA QUALITA’ DELL’OPERA

AVREI VOLUTO SCRIVERE DI DIO Aurelio Zucchi

IL LUNGO SONNO Chiara Cinquepalmi

LA VITA Elisa Tararà

MENZIONE D’ONORE: FOGLIE MARCE – Mara Zilio

SEZIONE ROMANZO INEDITO

Prima classificata: NIENTE VA PIU’ – Ornella Cornara

Secondo classificato: DIETRO LE SIRENE – Filippo Fogarin

Terza classificata: LASCIO IL VELO, PORTO VIA LA VOCE – Rosella Milano

PREMIO SPECIALE ASSEGNATO DALLA GIURIA IN OMAGGIO ALLA QUALITA’ DELL’OPERA

ROSE, DRAGHI E SIRENE – Ugo Longino

SEZIONE ROMANZO EDITO

Prima classificata: PRIMA DEL BUIO – Sabrina Grementieri

Seconda classificata: LA CASA DEGLI OMBRELLI – Sandra Del Pra

Terzo classificato: PURA SEMPLICE VITA – Gianluca Zanoni

PREMI SPECIALI ASSEGNATI DALLA GIURIA IN OMAGGIO ALLA QUALITA’ DELL’OPERA

L’ANIMA DELLA CASA AZZURRA – Donatella Rabiti

IL VIAGGIO E LA MENTE – Vitaliano Fulciniti

AMICI PER SEMPRE – Salvatore Abate

LE CAREZZE DEI LAMPI – Fabio Mongardi

PREMIO SPECIALE DELLA PRESIDENZA OFFICINA SCRITTORIA – Mary Attento

SEZIONE NARRATIVA BREVE

Primo classificato LA REGOLA 39 – Paolo Cattolico

Secondo classificato SEMBRAVA DORMISSE – Franco Frola

Terza classificata GArZA VIVA – Maddalena Del Forno

PREMI SPECIALI ASSEGNATI DALLA GIURIA IN OMAGGIO ALLA QUALITA’ DELL’OPERA

NVISIBILE Massimo Malavolti

LA CRAVATTA DI CORDA Sabrina Tonin

UN CINGHIALE Alessandro Fontana

GRUPPO 7 Patrizia Birtolo

TARGA ANTONIA POZZI

LETTERE DAL FRONTE (Franco Signoracci)

TARGA DEL COMUNE DI PASTURO

GARZA VIVA – Maddalena del Forno

ROSA D’ARGENTO

IL DONO DI MOMO – Elisabetta Biondi Della Sdriscia

SEZIONE DECLAMAZIONE SEZIONE ITALIANA

Primo classificato I RAGAZZI CHE SI AMANO Giovanni Viterbo

Secondo classificato IL SOFFIO DEL VENTO Silvia Polidori e Maurizio Fani

Terzo classificato CONTROVENTO Marco Maffei

SEZIONE ESTERA

Prima classificata UN FABULEUX SILENCE Carolyne Cannella

Seconda classificata NOTRE AMOUR EST ECRIT DEPUIS LA NUIT DES TEMPS Magali Breton

Terza classificata SOUS LES ETOILES DE TON AMOUR Leila Elmahi

Per l’occasione l’artista Icaro Farina ha donato questa sua opera al comune di Pasturo: