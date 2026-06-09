Pasturo. Successo per il premio letterario internazionale dedicato ad Antonia Pozzi

Si è conclusa sabato, con la cerimonia di premiazione, la decima edizione del concorso dedicato alla celebre poetessa
Un’edizione da record con ben 1526 opere consegnate alla segreteria
PASTURO – Si è conclusa sabato 6 giugno, presso il Teatro Colombo di Pasturo, la decima edizione del Premio Internazionale di Letteratura “Per troppa vita che ho nel sangue”, prestigioso riconoscimento dedicato alla memoria della poetessa Antonia Pozzi.
Un’edizione da record che ha visto consegnare alla segreteria ben 1526 opere. Il concorso si distingue da sempre per un elevato numero di iscritti, attirati dall’altro livello dell’iniziativa. Tra gli elementi di richiamo il fatto che si tratta di un concorso internazionale dedicato ad una poetessa di alto spessore.
“E’ un concorso ben strutturato e organizzato, con una giuria d’eccellenza, che conferisce premi ambiti, come la Rosa d’argento, la targa del Comune di Pasturo e la targa Antonia Pozzi – commenta il vicesindaco di Pasturo, Massimiliano Orlandi – Negli ultimi anni la Poetessa Antonia Pozzi sta riscuotendo un successo sempre maggiore, anche a livello mediatico. Anno dopo anno questa iniziativa ottiene sempre un riscontro molto positivo sia come numero di partecipanti, che come livello di opere che vengono premiate. Il merito va principalmente alla presidente, nonché ideatrice di questo premio, la poetessa Caterina Silvia Fiore. Grazie alla sua competenza e abilità organizzativa, riesce ad avere tra le sue fila una giuria composta da figure d’ eccellenza nel mondo della letteratura.
Per Pasturo questo evento è una vetrina eccezionale e ne siamo molto orgogliosi.
Da tre anni a questa parte abbiamo inserito anche il premio “Targa del Comune di Pasturo “.
Sabato mattina, prima della premiazione è stata organizzata una visita guidata alla casa di Antonia Pozzi, sua residenza estiva che amava particolarmente, così come il paesaggio valsassinese.
“L’amministrazione comunale ha valorizzato la figura della poetessa sul territorio attraverso un itinerario culturale di 22 pannelli espositivi installati tra le vie del borgo. Ogni targa unisce poesie, testi di diari e fotografie scattate da Antonia Pozzi stessa durante i suoi soggiorni a Pasturo”.
La cerimonia di premiazione si è svolta in un clima di intensa partecipazione culturale e civile, alla presenza delle autorità di Pasturo.
I VINCITORI PER LE DIVERSE CATEGORIE DEL PREMIO INTERNAZIONALE “PER TROPPA VITA CHE HO NEL SANGUE”
PRESIDENTE DI GIURIA: Ave Comin
GIURATI SEZIONE POESIA E SILLOGI: Annamaria Bonfiglio, Emanuela Dalla Libera VERBALE: Luciano Giovannini, Ivana Leone, Mirella Musicco
GIURATI SEZIONI NARRATIVA BREVE E ROMANZO EDITO/INEDITO: Lorena Marcelli, Giovanni Gentile
GIURATI SEZIONE DECLAMAZIONE: Vivy Bevilacqua, Patrizia Giardini, Giancarlo Giambr, Gianluca Lalli, Marcello Moscolon,i Chiara Turrini
SEZIONE SILLOGE
- Primo classificato: TI PARLO CON IL PANE – Nico Mauro
- Secondo classificato: LETTERE DAL FRONTE – Franco Signoracci
- Terzo classificato: IL CANTO DELL’UPUPA – Mariella Bernio
PREMI SPECIALI ASSEGNATI DALLA GIURIA IN OMAGGIO ALLA QUALITA’ DELL’OPERA
- L’ESATTO ISTANTE (Grazia Dottore)
- MUSA (Nerio Vespertin)
- SOFFI DI VITA (Vito Sorrenti)
- LEGGERA COME PIUMA (Francesca Patitucci)
- L’APPARENTE METAFISICA DEI SOGNI – Raffaello Corti
MENZIONI D’ONORE
- ALLE RADICI DEL CUORE (Lorenzo Gabanizza)
- LE CANZONI AFONE (Marco Maffei)
- GALLERIA DI SONETTI – Rosangela Panuccio
SEZIONE POESIA
- Prima classificata: LAGA TACITURNA Nicoletta Tosti
- Secondo classificato: ANCHE NOI SCRIVEVAMO LETTERE D’AMORE: Marcello Tagliente
- Terzo classificato: IL MERCANTE DI PAROLE Leo Nox
PREMI SPECIALI ASSEGNATI DALLA GIURIA IN OMAGGIO ALLA QUALITA’ DELL’OPERA
- AVREI VOLUTO SCRIVERE DI DIO Aurelio Zucchi
- IL LUNGO SONNO Chiara Cinquepalmi
- LA VITA Elisa Tararà
MENZIONE D’ONORE: FOGLIE MARCE – Mara Zilio
SEZIONE ROMANZO INEDITO
- Prima classificata: NIENTE VA PIU’ – Ornella Cornara
- Secondo classificato: DIETRO LE SIRENE – Filippo Fogarin
- Terza classificata: LASCIO IL VELO, PORTO VIA LA VOCE – Rosella Milano
PREMIO SPECIALE ASSEGNATO DALLA GIURIA IN OMAGGIO ALLA QUALITA’ DELL’OPERA
- ROSE, DRAGHI E SIRENE – Ugo Longino
SEZIONE ROMANZO EDITO
- Prima classificata: PRIMA DEL BUIO – Sabrina Grementieri
- Seconda classificata: LA CASA DEGLI OMBRELLI – Sandra Del Pra
- Terzo classificato: PURA SEMPLICE VITA – Gianluca Zanoni
PREMI SPECIALI ASSEGNATI DALLA GIURIA IN OMAGGIO ALLA QUALITA’ DELL’OPERA
- L’ANIMA DELLA CASA AZZURRA – Donatella Rabiti
- IL VIAGGIO E LA MENTE – Vitaliano Fulciniti
- AMICI PER SEMPRE – Salvatore Abate
- LE CAREZZE DEI LAMPI – Fabio Mongardi
PREMIO SPECIALE DELLA PRESIDENZA OFFICINA SCRITTORIA – Mary Attento
SEZIONE NARRATIVA BREVE
- Primo classificato LA REGOLA 39 – Paolo Cattolico
- Secondo classificato SEMBRAVA DORMISSE – Franco Frola
- Terza classificata GArZA VIVA – Maddalena Del Forno
PREMI SPECIALI ASSEGNATI DALLA GIURIA IN OMAGGIO ALLA QUALITA’ DELL’OPERA
- NVISIBILE Massimo Malavolti
- LA CRAVATTA DI CORDA Sabrina Tonin
- UN CINGHIALE Alessandro Fontana
- GRUPPO 7 Patrizia Birtolo
TARGA ANTONIA POZZI
- LETTERE DAL FRONTE (Franco Signoracci)
TARGA DEL COMUNE DI PASTURO
- GARZA VIVA – Maddalena del Forno
ROSA D’ARGENTO
- IL DONO DI MOMO – Elisabetta Biondi Della Sdriscia
SEZIONE DECLAMAZIONE SEZIONE ITALIANA
- Primo classificato I RAGAZZI CHE SI AMANO Giovanni Viterbo
- Secondo classificato IL SOFFIO DEL VENTO Silvia Polidori e Maurizio Fani
- Terzo classificato CONTROVENTO Marco Maffei
SEZIONE ESTERA
- Prima classificata UN FABULEUX SILENCE Carolyne Cannella
- Seconda classificata NOTRE AMOUR EST ECRIT DEPUIS LA NUIT DES TEMPS Magali Breton
- Terza classificata SOUS LES ETOILES DE TON AMOUR Leila Elmahi
Per l’occasione l’artista Icaro Farina ha donato questa sua opera al comune di Pasturo:
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