Appuntamento venerdì 20 novembre alle 20.30 al Cineteatro Bruno Colombo

Racconti, immagini e testimonianze per riscoprire la cultura pastorale, con un omaggio a chi continua a custodire le tradizioni della montagna

PASTURO – Un viaggio nella memoria delle nostre montagne, tra antichi mestieri, spostamenti stagionali delle mandrie e storie di uomini che hanno dedicato la propria vita alla pastorizia. È in programma domani, venerdì 20 novembre, alle ore 20.30, alla Sala Cineteatro Bruno Colombo di Pasturo, l’incontro “La montagna che si muove – Transumanza: storie, uomini e animali lungo le vie della montagna”, promosso dal Comune di Pasturo.

Un appuntamento già annunciato nei giorni scorsi, che offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire una tradizione profondamente legata alla storia della Valsassina e delle comunità alpine: la transumanza, il movimento stagionale del bestiame tra i pascoli montani e le aree di pianura.

Protagonisti della serata saranno i racconti e le testimonianze di un mondo che ha contribuito a plasmare il paesaggio, l’economia e l’identità culturale del territorio. Il dottor Michele Corti accompagnerà i presenti alla scoperta della storia dei bergamini e dell’evoluzione della transumanza, mentre il dottor Giuseppe Invernizzi proporrà fotografie e filmati per riportare alla luce luoghi, volti e gesti di questa antica attività. A moderare l’incontro sarà il dottor Giacomo Camozzini.

Particolarmente significativo sarà il momento dedicato ai riconoscimenti che il Comune di Pasturo consegnerà ad alcune persone che, attraverso il proprio lavoro e la propria esperienza, hanno contribuito a mantenere viva la tradizione agricola e pastorale della montagna. Un modo per rendere omaggio non soltanto alla memoria del passato, ma anche a chi continua a custodirne le conoscenze e a tramandarle alle nuove generazioni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle tradizioni rurali promosso dall’Amministrazione comunale, che ha già dedicato un precedente incontro al mondo del miele e dell’apicoltura. Due appuntamenti accomunati dalla volontà di raccontare il rapporto tra l’uomo, il lavoro e l’ambiente montano, attraverso attività che rappresentano una parte importante della cultura locale.

La serata assume inoltre un significato particolare nell’Anno Internazionale dei Pascoli e dei Pastori 2026, occasione per richiamare l’attenzione sul valore dell’allevamento pastorale e sul ruolo svolto da chi si prende cura degli alpeggi e dei territori montani.

L’appuntamento dunque è per venerdì 20 novembre, alle ore 20.30, presso la Sala Cineteatro Bruno Colombo di Pasturo. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Un’occasione per ascoltare storie, riscoprire tradizioni e conoscere più da vicino quel patrimonio di esperienze e saperi che continua a vivere sulle nostre montagne.