“Percorsi nella Memoria”: Fabio Stassi e Paolo Pezzino ospiti della seconda settimana

Due appuntamenti di rilievo a Sirtori e Triuggio per la rassegna del Consorzio Brianteo Villa Greppi

Giovedì 22 gennaio con Stassi e sabato 24 gennaio con Pezzino

MONTICELLO BRIANZA – Entra nel vivo la rassegna “Percorsi nella Memoria”, organizzata dal Consorzio Brianteo Villa Greppi in occasione del Giorno della Memoria e dedicata quest’anno al tema delle Resistenze. Per la seconda settimana sono attesi due ospiti di primo piano del panorama culturale nazionale: lo scrittore Fabio Stassi e lo storico Paolo Pezzino.

La rassegna, avviata lo scorso venerdì e in programma fino all’8 febbraio, è curata sotto la direzione scientifica dello storico Daniele Frisco e intende approfondire, attraverso linguaggi e prospettive diverse, le forme di opposizione al nazifascismo, mettendo al centro storie, luoghi e protagonisti spesso dimenticati.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 22 gennaio alle 21 nell’Aula Magna “Niso Fumagalli” di Sirtori, dove Fabio Stassi presenterà il libro “Bebelplatz. La notte dei libri bruciati”, finalista al Premio Campiello 2025. Un’opera che attraversa le piazze dei roghi nazisti per riflettere sulla violenza simbolica del potere totalitario e sulla capacità della parola scritta di resistere oltre ogni regime.

Il secondo incontro si terrà sabato 24 gennaio alle 15 nella sala consigliare di Triuggio, con la presenza dello storico Paolo Pezzino, autore del volume “Andare per i luoghi della Resistenza” (Il Mulino). Già professore ordinario dell’Università di Pisa e presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, Pezzino propone un itinerario che affianca ai luoghi simbolo della lotta partigiana quelli meno noti, dove cittadini comuni, a partire dalle donne, hanno opposto resistenza all’occupazione tedesca e al fascismo.

La partecipazione ai primi incontri ha registrato una forte affluenza di pubblico, confermando l’interesse per una rassegna che unisce rigore storico, divulgazione e memoria civile. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il programma completo è disponibile sul sito www.villagreppi.it.

Al seguente collegamento è possibile scaricare il pieghevole dettagliato: https://shorturl.at/lVzO4