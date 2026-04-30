Percorso di Fede dell’Alta Brianza: a maggio aperture ed eventi tra chiese, visite guidate e concerti

Da Castello Brianza a Oggiono un mese di iniziative nei siti religiosi dell’Oggionese tra valorizzazione del patrimonio e raccolta fondi

OGGIONO – Un mese ricco di eventi e iniziative di valorizzazione interesserà i siti religiosi dell’Oggionese lungo l’Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza, nell’ambito del progetto cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea S.p.A.

Il programma prende avvio sabato 2 maggio a Castello Brianza, con l’apertura della Chiesa di San Lorenzo di Brianzola dalle 14:00 alle 17:00, a cura dell’Associazione Pro Chiesa Brianzola.

Domenica 3 maggio le aperture coinvolgeranno diversi siti del territorio. A Ello, in occasione della Festa dei SS. Giacomo e Filippo, la chiesa sarà aperta dalle 9:00 con le tradizionali bancarelle di torte e biscotti a sostegno del restauro delle scale interne e del campanile. Alle 10:00 sarà celebrata la Santa Messa, mentre nel pomeriggio le visite guidate proseguiranno dalle 15:00 alle 17:30.

Sempre domenica 3 maggio è prevista un’apertura straordinaria della Chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, a cura degli Amici di San Giorgio. Nel pomeriggio si svolgerà anche il terzo appuntamento di CAMMINANNONE, con una visita guidata tra vie e dimore storiche del paese. Il ritrovo è fissato alle 15:00 all’esterno della chiesa di San Giorgio, mentre per chi desidera una visita guidata preliminare l’appuntamento è alle 14:00. La partecipazione è gratuita ma con posti limitati e prenotazione obbligatoria entro sabato 2 maggio all’indirizzo camminannone@gmail.com.

A Dolzago la Chiesa di Sant’Alessandro in Cavonio sarà aperta con due visite guidate alle 15:00 e alle 16:30, a cura dei volontari della parrocchia. Sempre a Dolzago, sabato 23 maggio dalle 19:00, presso l’oratorio, si terrà un torneo di burraco a sostegno del progetto Antico Percorso di Fede – Arte 2025/2027, a cura dell’Associazione Pro Chiesa Brianzola.

A Oggiono saranno aperti domenica 3 maggio la Chiesa di Sant’Agata, la Chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:30. Nel pomeriggio è prevista una visita guidata con aperitivo al MUD – Museo Urbano Diffuso, un percorso nel centro storico dedicato alle opere di Marco d’Oggiono, allievo di Leonardo da Vinci, incluso il Polittico recentemente restaurato conservato nella chiesa parrocchiale. Il ritrovo è fissato alle 15:00 presso il Battistero di Oggiono. È necessaria la prenotazione al numero 340 5965891.

Il percorso, lungo circa 1200 metri, si snoda nel centro storico e ha una durata di circa un’ora e mezza, con utilizzo di sistema di microfonaggio. L’offerta è libera a partire da 10 euro e il ricavato sarà destinato al progetto Antico Percorso di Fede – Arte 2025/2027. Altre visite guidate del ciclo MUD… da gustare sono in programma nei giorni 1, 16, 17 e 31 maggio, oltre al 2 e 7 giugno.

Sempre a Oggiono, la Chiesa di San Lorenzo sarà aperta domenica 3 maggio dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30, a cura dei volontari della Pro Loco. Inoltre, domenica 24 maggio alle 16:30, è previsto il concerto “Armonie Barocche in San Lorenzo”, sempre a sostegno del progetto Antico Percorso di Fede – Arte 2025/2027.