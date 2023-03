Pianeti allineati: “Più spettacolare l’avvicinamento tra Luna e Marte”

Giove, Mercurio, Venere, Saturno e Marte ‘in fila’ nel cielo queste sere

Loris Lazzati (Planetario): “Allineamento c’è ma è molto esteso. Suggerisco di osservare stasera l’avvicinamento tra Luna e Marte”

LECCO – Giove, Mercurio, Venere, Saturno e Marte, tutti in fila nel cielo. In questi giorni si parla del fenomeno allineamento dei pianeti, interessante proprio i cinque corpi celesti, osservabili dalla Terra da curiosi e appassionati. Un evento astronomico apparentemente spettacolare per i più, ma non fa saltare sulla sedia gli esperti come Loris Lazzati, astrofilo del gruppo Deep Space, nonché gestore del Planetario di Lecco.

“I pianeti si trovano sì in fila ravvicinata, ma nemmeno così tanto, contando che tra Saturno e Marte c’è mezzo cielo di distanza. Gli allineamenti sono sempre imprecisi. Inoltre Giove, Saturno e Mercurio non si vedono perché vicini al sole: Giove e Mercurio tramontano con esso, mentre Saturno cala ancor prima del sole. Visibili Venere e Marte, luminosissimi, ma anche loro ben lontani nel cielo”.

Lazzati non si limita però a spegnere l’entusiasmo, ma suggerisce di alzare lo sguardo al cielo stasera per ammirare un altro fenomeno: “Ci sarà un bell’avvicinamento tra Luna e Marte, come accaduto due giorni fa tra Luna e Venere”.

Le iniziative del Planetario

Prossimo appuntamento al Planetario di Lecco sarà la conferenza ‘Aristarco ed Eratostene: gli uomini che misurarono il mondo’, in programma venerdì 31 marzo alle ore 21.00. Sarà un tuffo nella patrimonio scientifico e culturale della civiltà greca, ma soprattutto nelle sfide raccolte dai due antichi scienziati che, con mezzi di una semplicità assoluta, riuscirono a compiere imprese impensabili come scoprire la rotondità della Terra e misurarne la grandezza, capendo le distanze celesti.

A ricostruire i passaggi essenziali che consentirono alle due figure di raggiungere simili risultati ci penseranno la grecista Giulia Malighetti, docente di Lettere all’Istituto Maria Ausiliatrice, e Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario.

Per partecipare occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it.