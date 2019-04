CALOLZIOCORTE – Sabato 13 aprile ore 16, presso la sala assemblea di Villa De Ponti a Calolziocorte, si terrà l’incontro pubblico “Piante carnivore: strategie e segreti” (ingresso libero).

Cosa può portare una pianta a scegliere una dieta basata su carne di insetto? La ragione principale è la scarsa disponibilità di nutrienti tipica degli habitat in cui queste piante crescono. In Italia, le piante carnivore crescono nelle paludi, torbiere, rocce stillicidiose, ambienti estremi e con poca biodiversità, dove la competizione con altre specie è limitata ma è elevata la necessità energetica per la sopravvivenza.

Mario Beretta, dell’Orto Botanico Città Studi dell’Università degli Studi di Milano ci accompagnerà alla scoperta di queste piante curiose e affascinanti che hanno imparato a sopravvivere mettendo in atto trappole, tentacoli, coperchi, finestre, strutture tubolari, sostanze viscide e appiccicose… e sottili strategie ingannevoli.