“Piccoli e Grandi Insieme”: riparte la rassegna teatrale per le famiglie al Cenacolo Francescano

Domeniche di novembre dedicate a bambini, ragazzi e adulti tra spettacoli musicali e interattivi

Il primo spettacolo sarà “Era una notte buia e tempestosa” il 2 novembre, seguito il 23 novembre da “Moztri! Inno all’infanzia”

LECCO – Torna al Cenacolo Francescano la rassegna teatrale “Piccoli e Grandi Insieme”, appuntamento consolidato dedicato ai bambini, ragazzi, genitori, nonni e adulti. La manifestazione, giunta a quasi trent’anni di storia, offre alle famiglie un’occasione unica per trascorrere insieme una domenica pomeriggio all’insegna della creatività e del piacere di scoprire storie nuove.

“Il palcoscenico del Cenacolo Francescano è un mondo fantastico e sorprendente – spiegano gli organizzatori – in cui ogni bambino e ogni adulto dovrebbe incontrarsi. L’esperienza dal vivo degli spettacoli, con l’incontro diretto con gli artisti, è ancora più preziosa in un’epoca in cui è difficile distinguere realtà e finzione. Ed è sempre stupore! Stupore per quello che altri possono fare e per l’improvviso immaginare quel che diventa possibile nei propri sogni”.

Il primo appuntamento è domenica 2 novembre alle ore 15.30 con lo spettacolo musicale “Era una notte buia e tempestosa”, raccontato e diretto da Marcello Corti con la piccola formazione della Banda Sociale Meratese. La storia, ambientata in un bosco di notte tra pioggia e luci misteriose, promette stupori e brividi, stimolando la fantasia dei più piccoli.

Il secondo spettacolo, in programma domenica 23 novembre sempre alle 15.30, vedrà la compagnia Luna e GNAC di Bergamo portare in scena “MOZTRI! Inno all’infanzia”.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro: il sabato precedente lo spettacolo dalle 15.00 alle 18.30 e il giorno stesso dalle 14.30, oppure online per il biglietto intero sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it. Prezzi: ingresso intero €6, ingresso ridotto €4 per bambini dai 3 ai 10 anni compiuti.